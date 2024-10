Jovens exploram criação de jogos e vídeos durante curso de informática na UsiPaz Icuí-Guajará

Na Usina da Paz Icuí-Guajará, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, o curso gratuito de informática “Geração Digital” tem transformado a vida de jovens entre 12 e 15 anos. O projeto, promovido pela Fundação ParáPaz, já acontece há dois anos e, em agosto, deu início a uma nova turma que concluirá o curso em dezembro. A proposta vai além de ensinar a mexer no computador, é uma oportunidade para os jovens desenvolverem criatividade, raciocínio lógico e se prepararem para o futuro.

Com uma carga horária de 80 horas, o objetivo é mostrar como a tecnologia pode ser uma ferramenta essencial no dia a dia, desde a realização de trabalhos escolares até a criação de jogos e vídeos. Em uma sala climatizada, equipada com 18 computadores, cada aluno tem seu próprio espaço de trabalho para explorar programas como Microsoft Word, PowerPoint, Google Chrome, Canva, Polotno Studio, Scratch (para programação de jogos) e CapCut (edição de vídeos).

A cada módulo, eles são desafiados a desenvolver atividades práticas, como a criação de documentos, projetos de design gráfico, jogos, apresentações de slides e vídeos. O professor Paulo de Tarso Souza acompanha de perto essa transformação e explica que o objetivo não é formar profissionais da informática, mas capacitá-los a usar a tecnologia como uma ferramenta no dia a dia, independentemente da área que escolherem seguir.

“Ao final de cada módulo, os alunos desenvolvem uma atividade prática com base no programa estudado, como um documento formatado, um projeto de design gráfico, um jogo, uma apresentação de slides ou um vídeo”, explica.

Ele também destaca a evolução dos alunos ao longo do curso, especialmente na criação de jogos e na edição de vídeos, áreas que eles adoram explorar. “Em dois anos, mais de 150 crianças já passaram por aqui, e a maioria se encanta pela produção de jogos e edição de vídeos”, comenta o professor.

Para Vitória Maciel, de 15 anos, tudo está sendo uma grande descoberta. “Eu tinha tido pouco contato com o computador, só o básico. Agora estão me ensinando a criar um jogo. É complicado, são muitos detalhes e tenho que prestar bastante atenção, mas tô gostando muito”, conta.

Guilherme Machado, também de 15 anos, já tinha feito um curso de robótica na própria UsiPaz, mas está empolgado com o que está aprendendo. “Já sabia algumas coisas, mas aqui quero finalizar tudo. Dificilmente eu falto, gosto da aula e tô ansioso para as próximas etapas”, disse.

Desenvolvimento – Segundo o professor Paulo de Tarso, os alunos já conseguem usar o que aprendem no curso em várias atividades, como fazer documentos e apresentações para os trabalhos da escola. A parte de design gráfico também ajuda tanto nos estudos quanto em projetos com os pais, assim como a criação de vídeos. Já os jogos são uma introdução ao mundo da programação.

“Eles criam jogos de plataforma, tipo ‘Super Mario’. Quem decide o nível de dificuldade são os próprios alunos”, explicou. O processo envolve escolher figuras, cenários, personagens e depois adicionar comandos para movimentar os personagens e somar pontos. Entre os exemplos de jogos criados estão “pega-pega”, “nave que atira contra alvos”, “corrida” e “chute ao gol”.

Paulo de Tarso também comenta que, apesar dessa geração ter mais facilidade com tecnologia, ainda surgem alguns desafios. “A maior dificuldade deles é exagerar nos efeitos, tanto no design quanto na edição. Isso é normal pela idade, mas eu sempre oriento para que usem os recursos de forma equilibrada e sem exageros”, finalizou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom ParaPAz