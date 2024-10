Planalto divulga fotos de Lula dois dias após acidente doméstico

Nesta segunda-feira (21), o Palácio do Planalto divulgou as primeiras imagens públicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o acidente doméstico que ele sofreu no último sábado (19), fazendo com que sua ida para a Rússia fosse cancelada.

O petista está despachando do Palácio Alvorada, onde recebeu na manhã desta segunda o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o assessor especial da presidência Celso Amorim.

– Reunião do presidente Lula com o ministro Padilha e o assessor especial Celso Amorim, nesta manhã no Palácio do Alvorada – diz publicação na conta oficial do petista nas redes sociais.

De acordo com a assessoria de imprensa da Presidência da República, Lula está trabalhando do Alvorada por opção própria, e não por recomendação médica. Ele deverá fazer exames de acompanhamento em algum momento dos próximos dias.

Alexandre Padilha falou com a imprensa após a reunião que Lula “em nenhum momento, teve perda de consciência, desorientação”.

– Ele mesmo buscou socorro naquele momento [após o acidente]. A equipe médica fez todos os exames de acompanhamento – disse.

SOBRE O CASO

Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na noite de sábado, após sofrer um acidente doméstico que resultou em um ferimento na cabeça. Ele tinha uma viagem marcada para Kazan, na Rússia, para participar da 16ª Cúpula do Brics, com ida prevista neste domingo (20) e retorno na próxima quinta-feira (24), mas a ida foi cancelada por decisão médica.

O presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada no final da tarde de sábado, após retornar de São Paulo, onde participou de uma live com o candidato do PSOL à prefeitura da capital paulista, Guilherme Boulos. O presidente foi levado à unidade do Sírio-Libanês na capital federal onde seu ferimento na cabeça foi tratado.

Lula levou três pontos no local. Após o atendimento médico, o presidente foi liberado para retornar ao Alvorada. Neste domingo, ele retornou ao Sírio-Libanês para novos exames. Foi quando os médicos orientaram o presidente a cancelar a longa viagem de avião para a Rússia.

O chanceler Mauro Vieira vai assumir o comando da delegação brasileira, comparecendo presencialmente ao evento do Brics. Lula, porém, está liberado para suas demais atividades e segue sob cuidados médicos do cardiologista Roberto Kalil Filho e da infectologista Ana Helena Germoglio.

