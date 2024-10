Veja lista dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo em 2024

O universo do futebol é palco de cifras astronômicas, e o ano de 2024 não é exceção. De acordo com o mais recente ranking da revista Forbes, Cristiano Ronaldo mantém a posição de jogador mais bem pago, consolidando sua posição não apenas pelo talento em campo, mas também pelas estratégias comerciais fora dele. Seu nome está associado a conquistas tanto dentro quanto fora das quatro linhas.

A economia do futebol mostra-se pujante, especialmente na Arábia Saudita, que abriga várias estrelas do desporto. Este mercado emergente está atraindo nomes de peso, proporcionando uma perspectiva renovada sobre como se constrói a carreira e a fortuna de um jogador de elite. Dentre os brasileiros, Neymar e Vinicius Jr. destacam-se por sua presença constante no top 10 de jogadores mais bem remunerados.

Impacto financeiro

Cristiano Ronaldo, que atualmente joga pelo Al Nassr, é uma figura dominante em termos de ganhos no futebol. Em 2024, ele deve arrecadar impressionantes US$ 285 milhões, dos quais a maior parte é fruto de sua atuação na liga saudita. Isso ilustra como o futebolista moderno se beneficia de um misto de salários generosos e acordos comerciais lucrativos. Além do campo, Ronaldo aumenta sua fama e fortuna através de patrocínios e negócios próprios.

Já Lionel Messi ocupa a segunda posição, com US$ 135 milhões previstos. Tendo transferido sua residência futebolística para o Inter Miami nos Estados Unidos, o argentino continua a ser uma força comercial significativa. Este movimento para a liga norte-americana poderia ser um indício do crescente apelo dessa competição no cenário global.

Liga saudita está atraindo jogadores de topo

A liga da Arábia Saudita está se tornando um destino cada vez mais atrativo para jogadores de renome. Isso se deve principalmente ao poder de compra dos clubes locais, que não hesitam em oferecer contratos altamente vantajosos para atrair talentos mundiais. Neymar e Karim Benzema são bons exemplos, ambos se juntando às fileiras da liga saudita em busca não apenas de desafios, mas também de recompensas financeiras polpudas.

Benzema, agora no Al Ittihad, espera receber US$ 104 milhões em 2024, consolidando sua posição entre os mais bem pagos do mundo. A retenção desses jogadores de elite não apenas eleva o perfil da liga, mas também desperta interesse global ao desafiar as ligas europeias tradicionais.

Outros jogadores de destaque no ranking

A lista da Forbes revela uma diversidade de talentos espalhados por várias ligas. Kylian Mbappé, jogador do Real Madrid, espera alcançar um ganho de US$ 90 milhões, enquanto Erling Haaland do Manchester City prevê embolsar US$ 60 milhões. Esses números destacam a contínua demanda por jovens talentos capazes de se tornarem rostos internacionais de suas equipes e representantes de suas nacionalidades.

Muito destaque também tem Vinicius Jr., a esperança do Real Madrid para o futuro, que figura na sétima posição com US$ 55 milhões. Seu crescimento constante no cenário internacional não só reforça a herança do futebol brasileiro, mas também exemplifica a importância crescente de estratégias de marketing pessoal eficientes.

Globalização do futebol

Os dados apresentados pela Forbes ratificam a natureza globalizada do futebol contemporâneo. Jogadores originários de diferentes partes do mundo compõem a lista dos mais bem pagos, atuando em ligas distribuídas pelos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. Este fenômeno reflete como o futebol transcendeu as fronteiras físicas, unindo culturas através de um esporte universal.

Além disso, os atletas vêm adotando papéis de embaixadores culturais e comerciais fora do campo, atraindo não só investidores, mas também fãs de todas as partes do globo. Ao acompanhar suas trajetórias financeiras, esses jogadores inspiram gerações futuras, mostrando os frutos de uma carreira bem-sucedida aliada ao planejamento estratégico em um mundo onde o esporte e o dinheiro estão mais interligados do que nunca.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução/Redes sociais.