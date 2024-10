Laudo confirma que bebê retirada do próprio velório estava morta

O laudo apresentado pelo Ministério Público nesta segunda-feira (12) mostra que a bebê de 8 meses retirada do próprio velório, em Santa Catarina, não apresentava sinais vitais enquanto estava sendo velada.

O corpo da criança foi levado do velório na noite de sábado (19), na cidade de Correia Pinto, e levado ao hospital após familiares relatarem que a criança estava com batimentos cardíacos e com temperatura corporal normal.

Segundo o G1, a funerária que fez a cerimônia reafirmou que ela havia mexido a mão durante o velório. Os bombeiros foram chamados durante a cerimônia fúnebre e constataram batimentos cardíacos fracos, mas ela tinha pupilas contraídas e não reagentes, o que sugere a morte da paciente.

O MP pediu uma resposta em caráter de urgência para que pudessem explicar porque o coração da criança batia e ela estava com temperatura corporal normal. O laudo aponta diversas razões, mas por envolver uma menor de idade, o resultado é sigiloso.

O que pode ser divulgado é que de fato a criança estava morta e descartou a possibilidade de ela ter apresentado sinais vitais que apontassem que ela poderia estar sendo velada ainda viva.

– O documento é sigiloso por se tratar de uma criança, mas o médico legista aponta diversas razões possíveis para a percepção de calor e leituras de pulso e saturação no oxímetro durante o velório – disse o MP.

Fonte: Pleno News/Foto: Daian Gan / Pexels