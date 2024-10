Trump está na frente de Kamala Harris em duas projeções; confira

A projeção feita pela revista britânica The Economist aponta vantagem do ex-presidente Donald Trump pela primeira vez nos últimos dois meses. De acordo com a publicação, o republicano tem 54% de chance de sair vitorioso da eleição americana, que ocorrerá em 5 de novembro. De acordo com a previsão, Kamala Harris tem 45%.

O estudo destaca que a candidata democrata vem conquistando indecisos e independentes, enquanto Donald Trump tem melhor performance entre pessoas que já nutrem simpatia pelo Partido Republicano.

O republicano tem chances de obter 276 dos 538 votos do Colégio Eleitoral, número que corresponde à vantagem de seis votos a mais que o número mínimo de 270. As chances de Kamala, de acordo com a projeção, é de convergir 262.

O site FiveThirtyEight (538) também traz o ex-presidente com mais chances em sua previsão, com 53 chances em 100, enquanto Kamala surge com 47 em 100.

– Pela primeira vez desde que a 538 publicou nossa previsão de eleição presidencial para a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump, Trump assumiu a liderança (ainda que muito pequena) sobre Harris. Às 15h, horário do leste, em 18 de outubro, nosso modelo dá a Trump uma chance de 52 em 100 de ganhar a maioria dos votos do Colégio Eleitoral. O modelo dá a Harris uma chance de 48 em 100 – diz o site.

Fonte: Pleno News Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH