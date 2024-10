Preso em flagrante dono do veículo que transportava drogas apreendidas em Breves

Um homem de 40 anos, responsável pelo veículo que transportava 21kg de entorpecentes, no sábado, 19, foi preso em flagrante, 24 horas após, na noite do último domingo, 20, quando ele foi retira o carro da balsa, no porto de Belém. Os agentes da Delegacia de Polícia Fluvial (DPFLU) deram apoio, durante o flagrante, após ação desencadeada pelas equipes de segurança que atuam na Base Integrada de Antônio Lemos, no município de Breves, no Marajó.

O homem natural do Amazonas, veio para Belém de avião e, na noite do domingo, foi fazer a retirada do veículo que havia despachado, ainda no porto de Manaus.

“Essa é mais uma resposta eficiente e rápida dada pela nossa equipe de agentes, que conseguiram efetuar essa prisão com celeridade. Nossa estratégia de segurança fluvial tem resultado em números positivos, ao longo desses dois anos de atuação da Base Antônio Lemos. As ações de fiscalização da Base, em 2024, resultaram na apreensão de 534 kg de drogas. Já em todo o estado, de janeiro até outubro, já foram apreendidas 10,239,714 toneladas de drogas, sendo destas, 2,622,658 de cocaína e 7,617,056 de maconha. Seguimos capacitando nossos agentes, fortalecendo o trabalho das agências de inteligência e investindo em equipamentos para ter ações cada vez mais assertivas, e assim, seguir retirando os ilícitos de rota e reduzindo a criminalidade ”, pontuou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

A apreensão ocorreu durante vistorias de rotina na embarcação “Amazon Star”, que havia saído de Manaus (Amazonas) e trafegava pelo rio Tajapuru. Com uso de um cão farejador, o veículo foi indicado com suspeita e, durante a busca, foi encontrado o entorpecente.

Após a apreensão, a equipe policial iniciou as apurações sobre o proprietário do veículo e do entorpecente, tendo a informação de que o dono do veículo não se encontrava na embarcação, e que o carro seria apenas desembarcado em Belém. Durante o desembarque, o homem, responsável pelo carro identificado foi autuado em flagrante pela equipe da Delegacia Fluvial e conduzido para procedimentos cabíveis.

Apreensões – As equipes de segurança realizaram no último sábado (19), a apreensão de cerca de 21 kg de maconha que era transportada dentro de um veículo, numa embarcação que também saiu de Manaus com destino a capital paraense. No domingo,20, as equipes realizaram ainda a apreensão de 353kg transportados em um caminhão que também era conduzido por uma embarcação nas vias fluviais de Breves, totalizando assim mais de 370 kg de entorpecentes apreendidos no final de semana.

Logística – Na manhã desta segunda-feira, 21, a carga com os entorpecentes apreendidos chegou no hangar do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e foi conduzido para a Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC), de onde segue para a perícia realizada pela Polícia Científica do Pará.

As equipes da Polícia Civil continuam as investigações para apurar os responsáveis pelas demais drogas apreendidas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação