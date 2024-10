Governo do Estado faz receptivo a primeiro cruzeiro da temporada 2024-2025

Marcando a abertura da Temporada de Cruzeiros 2024-2025, passageiros do navio “Seabourne Venture” foram recepcionados ao som do carimbó e com chocolates de sabores regionais, na manhã desta segunda-feira, 21, na Estação das Docas, em Belém. O receptivo foi organizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e OS Pará 2000, que administra o espaço.

O navio chegou na noite do último domingo, 20, e por volta das 8h30 de hoje, 21, os passageiros foram convidados a participar de uma roda de carimbó com o Grupo Ayrakyrã,. Após operação de transbordo, os 250 cruzeiristas de diversas nacionalidades e seguiram para um city tour nos principais pontos turísticos da capital paraense.

Vindo de Macapá, o transatlântico ficará ancorado em Belém até a noite de hoje, quando seguirá viagem para Santarém e Parintins. O “Seabourn Venture” é um navio de cruzeiro de expedição ultra luxuoso operado pela Seabourn Cruise Line e foi projetado para navegar por diversos ambientes e destinos remotos

O secretário adjunto da Setur, Lucas Vieira, acompanhou o receptivo e visitou o transatlântico, acompanhado de uma comitiva da COP-30. Ao comandante do navio foi entregue uma placa de boas-vindas simbolizando o primeiro navio da temporada de cruzeiros. “O Pará está preparado para receber esses visitantes. Com investimentos do Governo do Estado em infraestrutura turística, entre eles o novo Terminal Hidroviário de Cruzeiros, estamos criando espaço adequado para receber navios de cruzeiros, com mais qualidade e conforto no embarque e desembarque dos turistas. Nosso objetivo é apresentar e encantar a todos com nosso destino único, de excelência, com rica biodiversidade, gastronomia e cultura”, sinalizou Lucas Vieira.

“O receptivo é uma forma de darmos boas-vindas ao turista que vem conhecer nossa região. Temos como principal objetivo deixar no visitante uma boa impressão da nossa cidade. Queremos mostrar, também, que estamos preparados para receber turistas do mundo, principalmente com a iminência da COP 30. A Estação das Docas, por exemplo, possui em um único lugar um mix de restaurantes, lojas, sorveterias, lanchonetes e cafeterias, além de transmitir a cultura regional nas programações e serviços”, declara Ruan Rocha, diretor-presidente da OS Pará 2000.

RECUPERAÇÃO – Após o período de pandemia, Pará volta a ter as rotas mais procuradas pelos transatlânticos, recebendo cruzeiros internacionais com maior frequência. A temporada 2023/2024 superou o ano pré-pandemia na totalidade de passageiros nos navios.

Segundo o instituto de consultoria Oxford Economics, em 2024, 15 mil cruzeiristas circularam na capital Belém e Santarém, incluindo Alter do Chão, no oeste do estado. Em 2023, o número foi de 13 mil passageiros. Já em 2019, ano anterior à pandemia, o número foi de 14 mil passageiros.

Texto com colaboração de Beatriz Santos/Pará 2000

Fonte: Agência Pará Foto: Divulgação