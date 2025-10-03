Belém ganha novo pronto-socorro para reforçar saúde durante a COP 30

Belém se prepara para receber representantes de mais de 190 países durante a COP 30, e a saúde da cidade também está em destaque. O Ministro da Saúde, Nísia Trindade, anunciou a abertura de um novo pronto-socorro na Avenida Augusto Montenegro, que funcionará 24 horas para atender tanto a população quanto os visitantes do evento internacional.

A medida chega em um momento importante: com o aumento do fluxo de pessoas na cidade, é essencial garantir que todos tenham acesso rápido e eficiente a serviços de saúde. O novo pronto-socorro conta com leitos adicionais, equipamentos modernos e profissionais especializados, prontos para atender desde casos de urgência até emergências mais complexas.

Segundo autoridades, a iniciativa reflete o compromisso do governo federal e do governo do Pará em preparar Belém para receber grandes eventos, garantindo infraestrutura de qualidade e segurança para todos. Além de atender às demandas da COP 30, a unidade deixará um legado duradouro para a população local, fortalecendo o sistema de saúde da cidade.

Com a abertura do novo pronto-socorro, moradores e visitantes podem se sentir mais tranquilos, sabendo que a cidade está preparada para oferecer atendimento rápido e eficiente, reforçando o bem-estar de todos durante a conferência climática.

Imagem: Gov BR