Paysandu fecha a 8ª e última rodada do Parazão com vitória sobre o Castanhal, no Mangueirão

O Paysandu venceu o Castanhal por 2 a 0 na tarde deste domingo, 02, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, em jogo válido pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2025.

Nos primeiros 40 minutos da fase inicial, Paysandu e Castanhal ficaram jogando como se estivessem as equipes uma estudando a outra. Um jogo sem movimentação, sem graça. Mesmo assim, Nicolas e Matías Cavalleri balançaram a rede do Castanhal em favor do Bicolor que, agora, chega aos 17 pontos e se mantém na segunda colocação, atrás do Clube do Remo, que perdeu para o Cametá no Parque do Bacurau.

O final da oitava rodada também marca em definitivo a tabela do Parazão, indicando os clubes que seguem em frente no jogo e aqueles que foram rebaixados para a Segundinha do próximo ano.

O JOGO

Como já foi citado anteriormente, no primeiro tempo, não houve movimentações, mas no segundo tempo, as equipes voltaram da seguinte forma: O Paysandu, mais agressivo, o Castanhal, na defensiva, mais tímido.

Rossi fez o primeiro gol para o Bicola, mas, como estava impedido, o jogo seguiu em 0 a 0. Foi Nicolas quem balançou pra valer a rede e alterou o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ. Depois, foi a vez de Matías Cavalleri, sem chance para o goleiro do Japiim da Estrada. Final: Papão 2 X 0 Japiim da Estrada.

