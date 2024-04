Paysandu marca presença na Copa América de Regata de Praia com convocação de atleta

A Confederação Brasileira de Remo (CBR) convocou a atleta Bárbara Ferreira, que integra a equipe Náutica do Paysandu, para integrar o time de remadores do Brasil na Copa América de Regata de Praia 2024. A competição será disputada entre os dias 20 e 30 de abril, em Lima, no Peru.

A atleta bicolor já conquistou três medalhas pela seleção brasileira em competições no Peru. No ano passado, ela fez parte da delegação da seleção brasileira na Regata Qualificatória de Remo Costal. Na ocasião, formou dupla com o remador do Flamengo-RJ, conquistando uma medalha de ouro, outra de prata e um bronze na competição internacional.

Essa será a terceira vez que a atleta é convocada para competir na categoria sênior feminina de four skiff.

Paysandu Sport Club

O Paysandu é tetracampeão Paraense de Regata e maior detentor de títulos da modalidade na última década no Pará.

Foto Reprodução: Paysandu

Por: Marina Moreira