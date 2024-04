CÍRIO 2024: Imagem Peregrina visita bairros do Jurunas e Cidade Velha neste final de semana

Nos próximos dias 20 e 21 de abril, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará em diversas paróquias que compõem a região de Sant’Ana. As visitas às regiões episcopais já fazem parte da agenda oficial do Círio de Nazaré e iniciaram em 2022.

A visita inicia no dia 20 de abril, sábado, com missa na Igreja de N. S. do Carmo, às 8h. Após a missa a Imagem será conduzida para a Igreja de N. S. das Mercês e Paróquia de Santana da Campina, permanecendo para almoço. Pela tarde, a partir das 13h30, a Imagem segue as visitas ao longo da tarde na Capela do Colégio Santo Antônio, Capela de N. S. de Lourdes, Círculo Operário, Cantinho da Misericórdia, permanecendo em vigília durante a noite na Paróquia de Santa Terezinha.

No domingo, dia 21, os percursos iniciam às 7h, na Paróquia da Santíssima Trindade, e seguem durante todo o dia por diversas paróquias da região, entre elas Sta. Luzia, São Judas Tadeu e Nossa Senhora da Conceição, encerrando às 19h, no Centrão.

A região episcopal de Sant’Ana tem como vigário episcopal o Padre André Teles, co-pároco de Santa Teresinha do Menino Jesus e é composta pela Paróquia Sant´Ana da Campina, Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Jurunas), Paróquia Santíssima Trindade, Paróquia Nossa Senhora da Graça – Catedral Metropolitana de Belém, Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Cidade Velha), Paróquia Santa Luzia, Paróquia Santo Antônio de Lisboa, Paróquia São José (Doca), Santuário São Judas Tadeu e Reitoria Nossa Senhora das Mercês.

PROGRAMAÇÃO:

DIA 20/04 – SÁBADO

08h – Igreja de NS do Carmo

10h – Igreja de NS das Mercês

12h – Paróquia de Sant’ana da Campina (Almoço)

14h – Capela do Colégio Sto. Antônio e Mosteiro dos Beneditinos

15h – Capela de NS de Lourdes

17h – Círculo Operário

17h30 – Cantinho da Misericórdia

19h – Capela São José, Esposo de Maria

20h30 – Paróquia Sta. Terezinha (Proposta de Vigília)

DIA 21/04 – DOMINGO

07h – Paróquia da Santíssima Trindade

08h30 – Nossa Senhora do Rosário

10h – Sta. Luzia (Almoço)

14h30 – Paróquia São Judas Tadeu

16h – Nossa Senhora da Conceição

17h – Paróquia Sto. Antônio de Lisboa (capela)

19h – Centrão

Próximas visitas da Imagem Peregrina às regiões episcopais:

04 e 05 de maio – 3ª visita – Região de São João Batista

15 e 16 de junho – 4ª visita – Região Coração Eucarístico de Jesus

31 de agosto e 01 de setembro – 5ª visita – Região São Vicente de Paulo

03 e 04 de outubro – 6ª visita – Região Nossa Senhora do Ó

05 de outubro – 7ª visita – Região Menino Deus

23 e 24 de novembro – 8ª visita – Região de Santa Cruz

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar