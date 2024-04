PCPA prende em Santo André (SP) suspeito de homicídio ocorrido em Belém

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Homicídios (DH), cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem por homicídio qualificado, na quinta-feira (11), em Santo André (SP). O crime ocorreu em Belém, no dia 25 de dezembro de 2023, e teve como vítima Rômulo Costa Araújo.

“O suspeito abordou a vítima, que estava em uma festa, na rua dos Pariquis, entre a travessa dos Breves e a travessa Monte Alegre, no bairro do Jurunas. No momento do crime, Rômulo, que conversava com um homem em frente a sua residência, foi surpreendido pelo investigado com golpes de faca sem qualquer motivo aparente. Em seguida, o criminoso fugiu do local”, detalha o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

A vítima chegou a ser encaminhada para atendimento hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Durante as investigações, testemunhas foram ouvidas e câmeras de segurança foram analisadas. Ainda segundo apurações, Rômulo não teria nenhum tipo de relacionamento com o suspeito, já que não morava na área.

Segundo o delegado Fernando Rocha, diretor da Divisão de Homicídios de Belém, após os procedimentos, foi possível identificar o autor do homicídio. “Em posse de todos os elementos informativos, representamos ao poder judiciário pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida. Então as investigações partiram no sentido de localizar o suspeito. Após pesquisas, foi possível identificar um possível endereço na cidade de Santo André, no Estado de São Paulo”, explica.

Assim, em uma troca de informações com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de São Bernardo do Campo (SP), diligências foram realizadas para localizar o homem que foi preso no local apontado nas investigações.

Após ser conduzido ao sistema prisional, para os procedimentos cabíveis, o suspeito é mantido à disposição do Poder Judiciário.

Texto de Talita Azevedo, sob supervisão de Bruna Ribeiro

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra