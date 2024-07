Livro relata os desafios e avanços da educação inclusiva na rede municipal de ensino

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), vai lançar na próxima quinta-feira, às 16h, no Memorial dos Povos, o livro “Escrevivências e Sentidos da Inclusão – Diálogos da Pluriversidade na Educação na Amazônia”.

A publicação, de iniciativa do Centro de Referência em Inclusão Educacional (Crie) Gabriel Lima Mendes, tem o objetivo de compartilhar as experiências, os desafios e avanços, o conhecimento vivido no Atendimento Educacional Especializado (AEE) realizado pelos profissionais do Crie junto aos educandos com deficiência matriculados na rede municipal de Educação de Belém, que hoje somam 3.301.

“Há muito havia o desejo de desenvolver um texto capaz de contar e refletir sobre as experiências vivenciadas nos últimos quatro anos pelos profissionais que trabalham com a educação inclusiva as situações enfrentadas, o sentimento de esperançar e a ousadia junto às crianças, adolescentes, jovens e adultos que têm a marca da exclusão na sua história, uma exigência imperiosa de compreender e escrever a sua trajetória”, destaca a Coordenadora do Crie, Tatiana Maia.

A Prefeitura de Belém tem ampliado e fortalecido as ações destinadas a promover a inclusão de estudantes com deficiência, altas habilidades/superdotação e com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) para garantir a qualidade de acesso e permanência dos estudantes, assegurando oportunidades de participação educacional e social, transformando as escolas e creches em espaços inclusivos. “Nosso trabalho alcança toda a comunidade escolar, incluindo familiares”, pontua Tatiana.

Rede – Atualmente, existem 87 salas de recursos multifuncionais (SRM) operando com professores especializados e com o auxílio de estagiários. Eles atuam junto aos 3.301 estudantes com alguma deficiência, dos quais 1.980 com TEA. Esse público tem matrícula prioritária na rede municipal de ensino.

Serviço

Lançamento do Livro “Escrevivências Sentidos da Inclusão”

Data: 4/07/2024 (quinta-feira)

Hora: 16h

Local: Memorial dos Povos Imigrantes- Sala Vicente Sales

Endereço: Av. Gov. José Malcher, 295 – Nazaré.

