Tuna vira, marca com Jayme e Dedé e conquista título da Copa Grão Pará!

Se a Tuna Luso tinha o favoritismo ao seu lado, não deixou dúvidas na noite de ontem (11), diante do confronto com o São Francisco, ao vencer por 2 a 1 no Mangueirão, e conquistar a taça na final da Copa Grão Pará. O resultado positivo garantiu a Tuna Luso uma vaga na Copa do Brasil de 2025 e também para a Super Copa Grão Pará do ano que vem.

A partida

A partida começou de forma equilibrada, com ambos os times buscando espaços para atacar. Após os 20 minutos iniciais, o jogo começou a ficar mais intenso, mesmo com a chuva que caía no Mangueirão. O São Francisco aproveitou a oportunidade aos 25 minutos, quando o time foi beneficiado com um pênalti. O atacante Edgo cobrou com categoria e marcou o primeiro gol da partida.

Necessitando reagir, a Tuna Luso não desperdiçou a oportunidade e empatou ainda no primeiro tempo. O atacante Jayme subiu de cabeça para finalizar com precisão e colocar o placar em igualdade.

No segundo tempo, o zagueiro Dedé ampliou a vantagem da Tuna Luso com um gol de cabeça, aos 19 minutos. Apesar da expulsão do volante Renan , após falta violenta em Camilo, a equipe soube administrar o resultado e garantir a vitória. Com um jogador a menos, a Tuna Luso se fechou em campo e não deu espaços para o São Francisco reagir. A partir daí, a equipe controlou o jogo e segurou o placar até o fim. E assim, a Tuna Luso sagrou-se campeã da primeira edição da Copa Grão Pará 2024, em uma partida emocionante e marcante.

Foto destaque: Lucas Sampaio – Ascom TLB

Por: Marina Moreira