Perto do Palmeiras, Carlos Miguel abre o jogo sobre Corinthians e Weverton

Goleiro de 25 tem passagem pelo Timão, mas deve reforçar equipe de Abel Ferreira

Igor Varejano, Rafael Oliva, da Itatiaia

Carlos Miguel, futuro reforço do Palmeiras, já está no Brasil para assinar o contrato. Ao desembarcar em São Paulo neste domingo (17), o goleiro comentou sobre seu passado no Corinthians e a expectativa de disputar a posição com Weverton, um dos jogadores mais vitoriosos do clube.

Sobre sua trajetória no rival, o atleta de 26 anos foi direto:

“Futebol é assim. Futebol nunca espera o dia de amanhã. Jogador de futebol tem que estar preparado para todas as adversidades da vida. Vejo isso como uma coisa normal”, disse, em entrevista ao ge.

Expectativa de jogar pelo Palmeiras

No início da temporada 2024/25, Carlos Miguel se transferiu do Corinthians para o Nottingham Forest. Agora, ele assinará com o Verdão.

“Estou feliz de voltar ao Brasil e para o Palmeiras. Agora é fazer exames. Estou empolgado para essa temporada e a próxima. Estou muito motivado”, afirmou.

Disputa com Weverton

Após passar os primeiros anos como profissional na reserva de Cássio, o goleiro terá que enfrentar a idolatria de Weverton para construir sua história no Alviverde. Contudo, ele demonstrou respeito ao ídolo do Palmeiras e citou Abel Ferreira.

“Não é uma disputa. É dia a dia de trabalho, e tudo em prol do Palmeiras. Quem estiver melhor irá jogar, Abel (Ferreira) quem irá decidir. Weverton ganhou milhões de títulos, é exemplo e ídolo. Estou muito feliz de trabalhar com um cara desse”, finalizou Carlos Miguel.

Carlos Miguel no Palmeiras

O Palmeiras tem negociação encaminhada para contratar o goleiro Carlos Miguel, que defende o Nottingham Forest, da Inglaterra. No Brasil, o jogador atuou pelo Corinthians.

Carlos Miguel não seria aproveitado pelo clube inglês nesta temporada e estava em busca de um novo time — o Palmeiras, então, surgiu como interessado.

A intenção do goleiro de 26 anos é buscar uma equipe competitiva que dispute títulos, perfil em que o Verdão se encaixa. Os valores da negociação não foram revelados.

O Palmeiras, inclusive, tem ótima relação com o Nottingham Forest, fator que facilitou as conversas com Carlos Miguel. O movimento também visa o futuro da posição, pois o titular Weverton está com 37 anos.

As equipes fizeram diversos negócios recentemente, como a ida do volante Danilo para a Inglaterra, em 2023, e a chegada do atacante Ramón Sosa ao Verdão nesta temporada.

Divulgação/Nottingham Forest