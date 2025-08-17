Governo do Pará reafirma importância do derrocamento do Pedral do Lourenço

O Governo do Pará reforçou a defesa do derrocamento do Pedral do Lourenço, no rio Tocantins, como obra essencial para impulsionar a economia da região e modernizar a infraestrutura logística do país. Para garantir a execução do projeto, o Estado encaminhou ofício ao governo federal e ao Ministério do Meio Ambiente, destacando que o empreendimento já possui licença ambiental concedida pelo Ibama e que representa uma demanda histórica para assegurar competitividade, geração de empregos e redução de custos no escoamento da produção.

No trecho entre Marabá e Barcarena, a Hidrovia Tocantins-Araguaia poderá transportar de 20 a 60 milhões de toneladas de carga por ano, retirando até 500 mil viagens de caminhão das rodovias. Além de aliviar estradas e reduzir acidentes, o modal hidroviário é até 20 vezes menos poluente que o transporte rodoviário e pode reduzir em até 30% os custos logísticos para produtores e exportadores.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o governador Helder Barbalho destacou que o Estado trabalhou para assegurar o licenciamento da obra, permitindo viabilizar a navegabilidade plena do rio Tocantins. Ele reforçou o posicionamento contrário à proposta de criação de uma nova área de proteção ambiental na região, que poderia comprometer a realização de um projeto de desenvolvimento sustentável e estratégico para o Pará e para o Brasil.

“O Pará acredita que é possível conciliar preservação ambiental com desenvolvimento econômico. A Hidrovia Tocantins-Araguaia representa uma alternativa logística mais sustentável, competitiva e capaz de gerar oportunidades para a nossa população. Precisamos garantir segurança jurídica para que o Pará e o Brasil avancem de forma equilibrada na modernização de sua infraestrutura e na proteção do seu patrimônio natural”, afirmou Helder Barbalho.

Fonte: Agência Pará de Notícias