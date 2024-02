Polícia Civil prende três pessoas em Santarém por suspeitas de roubo e morte

Em operação realizada, na quarta-feira (28), a Polícia Civil, por meio das unidades da Diretoria de Polícia do Interior e da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas, cumpriu mandados de prisão temporária, busca e apreensão em Santarém, no contexto de uma investigação sobre um crime de roubo seguido de morte.

A ação resultou na prisão de duas mulheres e um homem sob suspeitas de envolvimento no roubo que vitimou Helder Colares Neves, cujo corpo foi encontrado em um banco de praça, em 25 de fevereiro passado.

De acordo com as investigações, a vítima teria sido dopada com uma substância química, o que a levou a um estado de sono profundo, permitindo a subtração de valores em dinheiro, além de itens pessoais como uma carteira, um relógio e um celular.

“A investigação aponta para o uso do método conhecido popularmente como “boa noite, Cinderela”, combinado com a ingestão de bebida alcoólica. A polícia investiga agora a relação entre a morte da vítima e a substância utilizada, aguardando resultados da perícia”, destacou o delegado-geral, Walter Resende.

“Desde o início a Polícia Civil em Santarém foi rápida e eficiente nas investigações, resultando na prisão das três pessoas envolvidas. Agora as investigações continuam para recuperação dos objetos subtraídos, análise dos laudos periciais e identificação de outras vítimas do trio que atuava na orla da cidade de Santarém”, delegado José de Castro, diretor da Seccional de Santarém.

As detidas foram encaminhados à Unidade de Custódia e Reinserção, estando à disposição da Justiça para as devidas providências legais. A Polícia Civil prossegue com as investigações para esclarecer totalmente os fatos e determinar a extensão da responsabilidade dos envolvidos no crime.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação/PC