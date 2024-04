Pôr do Som especial tem ‘Grupo Amazônia’ na Estação das Docas nessa sexta-feira (12)

A orla mais charmosa da capital paraense será tomada nessa sexta-feira pelos ritmos contagiantes da região amazônica. Em uma edição especial do Projeto Pôr do Som, o Grupo Folclórico Amazônia fará um show gratuito na Estação das Docas, a partir das 19h.

Intitulado ‘O melhor da cultura amazônica, através dos seus ritmos contagiantes’ o show será em comemoração aos 35 anos do Grupo Folclórico Amazônia, e conta com um repertório regado a boa música regional, que promete colocar o público para dançar ao som do carimbó, Marambiré, Siriá, dança do Lundu Marajoara, entre outros diversos ritmos e canções de mestres, mestras, e artistas regionais. A apresentação terá intérprete de libras.

O Grupo Folclórico Amazônia foi fundado no dia 22 de março de 1989 na cidade de Ananindeua, e desde então busca estimular atividades folclóricas com o intuito de fazer um resgate da cultura regional por meio dos shows realizados. Composto por 35 integrantes, entre músicos e dançarinos, o grupo busca propagar conhecimentos sobre a cultura amazônica e manter intercâmbio efetivo com grupos que tenham a mesma finalidade, para troca de experiências.

“Estamos bastante ansiosos para encontrar com o público na Estação. O grupo completa 35 anos de resistência cultural, com um trabalho de transmissão e salvaguarda das manifestações tradicionais do Estado do Pará. Realizar shows e dançar com o público é uma grande satisfação para todos nós”, destaca Daniel Leão, integrante do grupo e produtor cultural.

Daniel conta que o grupo realiza ensaios abertos ao público todas às segundas-feiras, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. “Buscamos manter nossas tradições não apenas durantes os shows, mas convidando toda a comunidade a perpetuar essa cultura tão rica junto com a gente, basta comparecer ao ensaio, que é totalmente gratuito”, finaliza.

A apresentação do Pôr do Som especial é hoje sexta-feira (12) , uma realização Governo Do Estado, por meio do do Edital Cultura Livre, da Fundação Cultural Do Estado Do Pará, e com o apoio da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação Das Docas.

SERVIÇO

Pôr do Som especial

35 anos do Grupo Folclórico Amazônia

Data: 12 de abril de 2024 (sexta-feira)

Hora: 19h

Local: Orla da Estação das Docas – Avenida Boulevard Castilhos França, no bairro da Campina, em Belém.

Imagem: Beatrz Santos /PARA2000