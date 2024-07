MPF abre vagas em Belém para estágio de graduação em tecnologia da informação

O Ministério Público Federal (MPF) anunciou, ontem, sexta-feira, 19, a abertura de inscrições para processo seletivo para vagas de estágio em Belém (PA) para estudantes de graduação em tecnologia da informação – suporte técnico.

As pré-inscrições começam às 9h da próxima terça-feira, 23, e vão até às 23h40 de 18 de agosto. O prazo para confirmação das inscrições também vai das 9h desta terça-feira até às 23h40 de 18 de agosto.

A bolsa-estágio para estudantes de graduação é de R$ 1.027,82. As pessoas selecionadas também receberão um auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia de estágio presencial e um seguro contra acidentes pessoais.

A jornada é de 20 horas semanais. O programa permite a possibilidade de realização das atividades no formato híbrido, combinando trabalho presencial e remoto.

Além de estudantes do curso de graduação em tecnologia da informação – suporte técnico, podem participar estudantes dos seguintes cursos correlacionados:

tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas;

tecnologia de sistemas para internet;

ciências da computação;

engenharia de software;

engenharia de redes;

engenharia da computação;

gestão em tecnologia da informação;

tecnologia em banco de dados;

sistemas de telecomunicação;

segurança da informação;

sistemas de informação;

ciência de dados e machine learning (inteligência artificial);

computação em nuvem e big data.

PRÉ-INSCRIÇÃO

Para fazer a pré-inscrição é preciso acessar o endereço www.mpf.mp.br/pa/estagio , preencher e enviar a ficha de pré-inscrição por meio de link que será publicado até a data de abertura das pré-inscrições.

Para confirmar a inscrição, os(as) candidatos(as) deverão enviar documentação exigida no edital, além de dados, por meio de outro link, que também estará disponível em www.mpf.mp.br/pa/estagio até a data de abertura do prazo de confirmação das inscrições.

Pré-requisitos – Para participar do processo seletivo é preciso que a pessoa candidata esteja matriculada em uma das instituições de ensino conveniadas com o MPF indicadas no edital de abertura do concurso.

Também é preciso que a pessoa tenha concluído carga horária mínima de estudos no momento da contratação, que varia conforme a duração total do curso.

Estudantes que estejam cursando o último semestre da graduação não poderão ser admitidos no estágio.

DEMAIS INFORMAÇÕES

Há 10% de vagas reservadas para minorias étnico-raciais, pessoas transgênero, 10% de vagas para pessoas com deficiência, e 30% de vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros, seguindo os sistemas de cotas estabelecidos para promover a diversidade e a inclusão no MPF.

As provas serão realizadas de forma on-line, pela plataforma Moodle, com data prevista para o dia 1º de setembro. Os(as) candidatos(as) que tiverem a inscrição deferida deverão acessar, até 72 horas antes da prova, o link do ambiente de prova informado no edital.

Estudantes já cadastrados no Moodle e que não consigam acessar o ambiente após a confirmação da inscrição devem reativar o login pela opção “Esqueci a Senha”.

O conteúdo programático e todos os demais detalhes do processo seletivo estão publicados no edital de abertura.

A divulgação dos resultados e de quaisquer outras novas informações sobre o processo seletivo serão feitas no link www.mpf.mp.br/pa/estagio.

