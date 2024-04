123 anos de história: Arquivo Público do Pará promove eventos para celebrar aniversário

Na próxima terça-feira (16), o Arquivo Público do Estado do Pará (APEP) completa 123 anos, e para festejar a data, várias atividades serão realizadas ao longo do mês. No próximo domingo (14), inicia a programação especial, com “Domingo da Memória”, no Theatro da Paz. Até o dia 30, haverá ainda outras exposições e palestras. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), a qual o espaço é vinculado.

A exposição ocorrerá na entrada do Theatro da Paz, a programação será no horário de 9h às 13h. O “Domingo da Memória” apresentará ao público geral diversos documentos históricos do Arquivo e contará com mediação de alunos dos cursos de História e de Arquivologia da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Na segunda-feira (15), na sede do APEP, ocorrem duas palestras. A primeira será realizada às 9h, com o professor doutor Thiago Broni, da Escola de Aplicação da UFPA. Ele debaterá sobre “Os 60 anos do golpe civil-militar de 1964 e os conflitos agrários na Amazônia”. A ideia do momento será refletir, a partir de documentações históricas sobre o período. “O que os militares sabiam e o que fazer daqui pra frente?”, propõe como reflexão a palestra.

Exposições – Na terça-feira (16), dia da fundação do APEP, também em sua sede, localizada na Travessa Campos Sales, 273, no bairro da Campina, será aberta a exposição “Ditadura e os conflitos agrários nos documentos do DOPS”. Criado no final de 1924, o DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) foi um órgão utilizado principalmente durante o Estado Novo e, mais tarde, na Ditadura Militar. A exposição fica aberta até o dia 30, de segunda a sexta, das 8h às 14h.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará