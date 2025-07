Povos indígenas avançam no diálogo sobre COP 30 em Caravana no Oeste do Pará

A Caravana dos Povos Indígenas Rumo à COP 30 intensificou os debates e ações voltadas à participação dos povos indígenas na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro próximo. O segundo dia de programação, que ocorre na Terra Indígena Kaxuyana-Tunayana, onde vivem16 povos indígenas, teve como destaque o diálogo com comunicadores indígenas, abordando temas voltados à produção de conteúdo sobre o território, a caravana e a pauta climática.

A iniciativa valoriza as vozes indígenas como agentes de comunicação e articulação política. “Não dá para falar de clima sem ouvir quem vive e cuida desse território há séculos”, ressaltou Édson Xokokono Txikyana, cacique da aldeia Yawara, na região do Rio Mapuera.

PRESENÇA GARANTIDA

A Caravana, promovida pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas – Sepi, realiza atividades de escuta, formação e articulação territorial para garantir uma presença indígena qualificada na COP 30, fortalecendo a participação direta nos espaços de decisão.

As ações contaram com apoio da Aikatuk (Associação Indígena Kaxuyana, Tunayana e Kahyana), que é uma das organizações de base da Fepipa (Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará) na etnorregião de Oriximiná, no oeste paraense.

ABRANGÊNCIA

A Fepipa articula mais de 60 povos indígenas no Pará, representando cerca de 80 mil pessoas distribuídas por mais de 50 municípios. Com presença ativa no movimento indígena nacional, a Federação é base da Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira) e da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), e atua como canal de interlocução entre os povos indígenas, o governo e a sociedade.

“Estamos aqui para construir coletivamente. Os povos indígenas têm propostas, conhecimento e direito a ocupar os espaços de decisão global sobre o clima”, afirmou a secretária de Estado dos Povos Indígenas, Puyr Tembé.

A Caravana busca garantir que povos de todo o Estado participem da construção de uma COP 30 mais justa, diversa e enraizada na floresta, com propostas formuladas a partir das realidades e saberes dos próprios territórios.

A programação do segundo dia da Caravana também abordou os seguintes temas:

• Direitos territoriais e conservação da Amazônia;

• Organização e credenciamento para participação indígena na COP 30;

• Impactos ambientais sobre modos de vida tradicionais;

• Valorização de saberes ancestrais e estratégias de governança, e

• Cosmovisões indígenas frente à crise climática.

A Caravana dos Povos Indígenas Rumo à COP 30 percorrerá as oito etnorregiões indígenas do Pará:

Altamira 2. Belém-Guamá 3. Itaituba-Jacareacanga 4. Marabá-Tucuruí 5. Oriximiná 6. Novo Progresso 7. Redenção–São Félix do Xingu 8. Baixo Tapajós

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias