Parauapebas, no Pará, registra dois tremores de terra com magnitudes 4.2

A região próxima ao município de Parauapebas, no Pará, registrou dois tremores de terra de magnitudes 4.2 mB nas últimas 24 horas.

O primeiro sismo ocorreu às 21h03, do dia 09 de julho (no horário de Brasília), e o segundo tremor ocorreu na manhã desta quinta-feira, dia 10 de julho, às 06h46. Recebemos relatos de que o primeiro tremor foi sentido pela população local.

Os abalos sísmicos foram registrados pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisados pelo Laboratório Sismológico da UFRN. A RSBR é coordenada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) com apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).

Até agora, em 2025, o estado do Pará já registrou cinco eventos sísmicos, com magnitudes entre 2.3 e 4.3. Tremores de terra de baixa magnitude são relativamente comuns no Brasil. Em geral, esses pequenos sismos são causados por pressões geológicas movimentando pequenas fraturas na crosta terrestre.

Sobre a RSBR

Coordenada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI), com apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) é a organização pública responsável por monitorar a sismicidade do território nacional através de suas quase 100 estações sismográficas espalhadas pelo país, fornecendo dados essenciais para a compreensão da atividade sísmica e da estrutura interna da Terra. As estações são operadas pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Obsis/UnB), Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) e Observatório Nacional (ON). Saiba mais.

