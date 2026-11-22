Brasileiro substituirá piloto nas etapas do Catar e de Abu Dhabi; decisão encerra as chances de título na Fórmula 2
Alan Baldwin, da Reuters
O brasileiro Rafael Câmara disputará as duas últimas etapas da temporada da Fórmula 1 pela Haas, no Catar e em Abu Dhabi.
A oportunidade, porém, encerra as chances do piloto de conquistar o título da Fórmula 2 nesta temporada.
Aos 21 anos, o brasileiro fez sua estreia na Fórmula 1 em casa, no Grande Prêmio de São Paulo, neste mês, e permaneceu no cockpit da equipe norte-americana para o GP de Las Vegas, disputado no último sábado (21).
Câmara lidera o campeonato da Fórmula 2, com sete pontos de vantagem sobre o búlgaro Nikola Tsolov, apoiado pela Red Bull, e 18 à frente do irlandês Alex Dunne.
No entanto, não poderá defender a liderança nas duas etapas finais da categoria de acesso, disputadas nos circuitos do Oriente Médio.
Isso acontece porque o Brasil e Las Vegas não receberam corridas da F2, e o brasileiro não consegue conciliar as duas categorias no mesmo fim de semana.
Veja o anúncio da Haas
Rafael Câmara já tem vaga garantida na F1 em 2027
O brasileiro disputará sua primeira temporada completa na Fórmula 1 pela Haas em 2027.
A oportunidade de antecipar sua participação pela equipe, no entanto, surgiu após o rompimento com Esteban Ocon durante o GP da Cidade do México.
Naquela ocasião, o francês foi substituído por Ryo Hirakawa, campeão mundial de endurance pela Toyota.
Em comunicado divulgado neste domingo (22), o chefe da Haas, Ayao Komatsu, comemorou a oportunidade de contar com Câmara nas duas últimas etapas do calendário.
“Estamos empolgados por poder terminar a temporada com Rafa ao volante e dar continuidade ao trabalho iniciado em suas duas primeiras corridas com a equipe, no Brasil e nos Estados Unidos”, afirmou.
Komatsu também destacou a evolução do brasileiro e sua integração à equipe.
“Estou satisfeito por Rafa ter encarado cada sessão na pista como uma oportunidade de aprendizado e por ter se integrado ainda mais à equipe. Agora, podemos terminar a temporada juntos, o que será vantajoso para todos antes de uma pré-temporada relativamente curta e do início dos preparativos para 2027.”
Rafael Câmara termina GP de Las Vegas em 16º
No último sábado, Rafael Câmara terminou o GP de Las Vegas na 16ª colocação. O brasileiro se envolveu em uma colisão com Sergio Pérez, da Cadillac.
O incidente resultou em uma punição de cinco posições no grid de largada para o piloto mexicano na próxima etapa, no Catar.
Divulgação / Haas