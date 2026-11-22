Brasileiro substituirá piloto nas etapas do Catar e de Abu Dhabi; decisão encerra as chances de título na Fórmula 2

Alan Baldwin, da Reuters

O brasileiro Rafael Câmara disputará as duas últimas etapas da temporada da Fórmula 1 pela Haas, no Catar e em Abu Dhabi.

A oportunidade, porém, encerra as chances do piloto de conquistar o título da Fórmula 2 nesta temporada.

Aos 21 anos, o brasileiro fez sua estreia na Fórmula 1 em casa, no Grande Prêmio de São Paulo, neste mês, e permaneceu no cockpit da equipe norte-americana para o GP de Las Vegas, disputado no último sábado (21).

Câmara lidera o campeonato da Fórmula 2, com sete pontos de vantagem sobre o búlgaro Nikola Tsolov, apoiado pela Red Bull, e 18 à frente do irlandês Alex Dunne.

No entanto, não poderá defender a liderança nas duas etapas finais da categoria de acesso, disputadas nos circuitos do Oriente Médio.

Isso acontece porque o Brasil e Las Vegas não receberam corridas da F2, e o brasileiro não consegue conciliar as duas categorias no mesmo fim de semana.

Veja o anúncio da Haas

Rafael Câmara já tem vaga garantida na F1 em 2027

O brasileiro disputará sua primeira temporada completa na Fórmula 1 pela Haas em 2027.

A oportunidade de antecipar sua participação pela equipe, no entanto, surgiu após o rompimento com Esteban Ocon durante o GP da Cidade do México.

Naquela ocasião, o francês foi substituído por Ryo Hirakawa, campeão mundial de endurance pela Toyota.

Em comunicado divulgado neste domingo (22), o chefe da Haas, Ayao Komatsu, comemorou a oportunidade de contar com Câmara nas duas últimas etapas do calendário.

“Estamos empolgados por poder terminar a temporada com Rafa ao volante e dar continuidade ao trabalho iniciado em suas duas primeiras corridas com a equipe, no Brasil e nos Estados Unidos”, afirmou.

Komatsu também destacou a evolução do brasileiro e sua integração à equipe.

“Estou satisfeito por Rafa ter encarado cada sessão na pista como uma oportunidade de aprendizado e por ter se integrado ainda mais à equipe. Agora, podemos terminar a temporada juntos, o que será vantajoso para todos antes de uma pré-temporada relativamente curta e do início dos preparativos para 2027.”

Rafael Câmara termina GP de Las Vegas em 16º

No último sábado, Rafael Câmara terminou o GP de Las Vegas na 16ª colocação. O brasileiro se envolveu em uma colisão com Sergio Pérez, da Cadillac.

O incidente resultou em uma punição de cinco posições no grid de largada para o piloto mexicano na próxima etapa, no Catar.

Divulgação / Haas