Brabas foram eliminadas para o Bragantino no Paulistão Feminino neste domingo (22) e fecham a temporada com cinco vices nas principais competições

Annie Figueiredo, da CNN Brasil

O Corinthians foi eliminado pelo Bragantino na semifinal do Paulistão Feminino neste domingo (22). No duelo de ida, o Bragantino venceu por 2 a 0.

Na volta, as Brabas derrotaram a equipe de Bragança Paulista no tempo regulamentar por 3 a 1, mas perderam nos pênaltis por 5 a 4.

Com o resultado, o Timão encerrou a temporada sem nenhum título expressivo. O cenário não se repetia desde a reativação da modalidade no clube, em 2016.

Temporada marcada por vices

Ao longo deste ano, o Corinthians Feminino chegou às finais da Supercopa, Copa das Campeãs, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Porém, em todas as competições, as Brabas terminaram como vice-campeãs.

Na Copa do Brasil, o Timão foi eliminado pela Ferroviária nas oitavas de final.

Copa Paulista

Após a eliminação para o Bragantino, a equipe disputará a Copa Paulista, torneio que reúne oito equipes e começa em 28 de novembro. A competição reúne as duas equipes eliminadas do play-in (Corinthians e Santos), além do sétimo e oitavo colocados da primeira fase do Estadual: Taubaté e Mirassol.Play Video

As outras quatro vagas serão ocupadas pelos melhores clubes da Taça Paulistana Feminina: Realidade Jovem, São José, Mauaense e São Bento.

Os jogos serão disputados em partida única, com vantagem do mando de campo para os times de melhor campanha. A final está marcada para o dia 5 de dezembro.

Como ficou o chaveamento

Corinthians x São Bento

Santos x Mauaense

Taubaté x São José

Realidade Jovem x Mirassol

Rodrigo Gazzanel / Agência Cori