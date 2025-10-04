sábado, outubro 4, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Prefeitura de Belém celebra o Dia Mundial dos Animais com serviços gratuitos para pets

Neste sábado (4), a Prefeitura de Belém promoveu uma ação especial em alusão ao Dia Mundial dos Animais, oferecendo diversos serviços gratuitos para cães e gatos na Praça Batista Campos, das 8h às 13h. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) em parceria com a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais (Sepda), teve como objetivo promover o bem-estar animal e conscientizar a população sobre a guarda responsável.

Durante o evento, os tutores puderam usufruir de uma série de serviços, incluindo:

Vacinação antirrábica: proteção essencial contra a raiva, doença que pode ser transmitida aos seres humanos.

Atendimento veterinário: consultas básicas para avaliação da saúde dos animais.

Cadastro para microchipagem: identificação permanente para facilitar o retorno de animais perdidos aos seus donos.

Mutirão de castração: procedimento gratuito para controle populacional de cães e gatos sem raça definida com até 7 anos de idade.

Feira de adoção: oportunidade para encontrar um novo lar para animais abandonados.

Atividades educativas: orientações sobre cuidados, alimentação e prevenção de doenças.

A ação também teve como foco sensibilizar os frequentadores do mercado do Ver-o-Peso, localizado nas proximidades, sobre a importância da guarda responsável e do respeito aos animais, especialmente em ambientes de grande circulação.

A Prefeitura de Belém reforça seu compromisso com a saúde pública e o bem-estar animal, promovendo iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida dos animais e de seus tutores na cidade.

Imagem: Gov Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vice-presidente da FIEPA é assassinado durante assalto em Ananindeua
Próximo artigo
“O tempo que for preciso”: jornalista transforma dor da perda do marido em lição sobre luto

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,259FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315