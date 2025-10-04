Prefeitura de Belém celebra o Dia Mundial dos Animais com serviços gratuitos para pets

Neste sábado (4), a Prefeitura de Belém promoveu uma ação especial em alusão ao Dia Mundial dos Animais, oferecendo diversos serviços gratuitos para cães e gatos na Praça Batista Campos, das 8h às 13h. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) em parceria com a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais (Sepda), teve como objetivo promover o bem-estar animal e conscientizar a população sobre a guarda responsável.

Durante o evento, os tutores puderam usufruir de uma série de serviços, incluindo:

Vacinação antirrábica: proteção essencial contra a raiva, doença que pode ser transmitida aos seres humanos.

Atendimento veterinário: consultas básicas para avaliação da saúde dos animais.

Cadastro para microchipagem: identificação permanente para facilitar o retorno de animais perdidos aos seus donos.

Mutirão de castração: procedimento gratuito para controle populacional de cães e gatos sem raça definida com até 7 anos de idade.

Feira de adoção: oportunidade para encontrar um novo lar para animais abandonados.

Atividades educativas: orientações sobre cuidados, alimentação e prevenção de doenças.

A ação também teve como foco sensibilizar os frequentadores do mercado do Ver-o-Peso, localizado nas proximidades, sobre a importância da guarda responsável e do respeito aos animais, especialmente em ambientes de grande circulação.

A Prefeitura de Belém reforça seu compromisso com a saúde pública e o bem-estar animal, promovendo iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida dos animais e de seus tutores na cidade.

Imagem: Gov Pará