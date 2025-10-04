sábado, outubro 4, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vice-presidente da FIEPA é assassinado durante assalto em Ananindeua

Antonio Eugênio Pacelli Martin de Mello, de 65 anos, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) e fundador da Fábrica de Velas Cigana, foi morto na manhã desta sexta-feira (3/10) durante um assalto à sua fábrica, localizada no bairro Levilândia, em Ananindeua.

Segundo o boletim de ocorrência, dois homens armados invadiram o estabelecimento por volta das 6h40, quando os portões estavam abertos para a entrada dos funcionários. Cerca de 20 trabalhadores foram rendidos. Um dos criminosos seguiu até o escritório, onde Pacelli estava, e disparos foram ouvidos logo em seguida.

O empresário foi atingido no tórax. Ele foi levado por um funcionário ao Hospital Metropolitano, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, os suspeitos fugiram em uma motocicleta, pilotada por um comparsa que aguardava do lado de fora.

O circuito interno de câmeras não registrou imagens do crime porque, segundo relatos, estava inoperante desde o dia anterior devido a uma pane elétrica.

A polícia local está investigando o caso como latrocínio (roubo seguido de morte). Dois suspeitos já foram detidos, e há indícios de que um deles seria funcionário da fábrica.

O Sistema FIEPA divulgou nota de pesar lamentando profundamente o falecimento de Pacelli, ressaltando sua trajetória como liderança empresarial no Pará e seu legado no fortalecimento da indústria local.

A Fábrica de Velas Cigana anunciou a suspensão das atividades nesta sexta-feira, como demonstrativo de luto pela perda do fundador.

Imagem: Reprodução

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Obras de saneamento em Belém são entregues como legado da COP 30
Próximo artigo
Prefeitura de Belém celebra o Dia Mundial dos Animais com serviços gratuitos para pets

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,259FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315