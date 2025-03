Produção Audiovisual na Amazônia em Debate no Workshop “De Onde Estou, Que Cinema Eu Quero Ser?”

O Projeto Cinelab promove reflexão sobre cinema independente, estéticas regionais e engajamento político através de suas atividades.

A Fundação Cultural do Pará (FCP), através da Coordenação de Artes Visuais e Audiovisual (CAAV), está com inscrições abertas para o workshop online “De Onde Estou, Que Cinema Eu Quero Ser?”. Esta atividade do projeto Cinelab, ministrada pelo cineasta e pesquisador Mateus Moura, será realizada no dia 12 de abril, das 9h às 19h, via Google Meet. O workshop é gratuito, oferece certificado de participação e tem vagas limitadas a 15 pessoas. Os interessados podem se pré-inscrever até o dia 9 de abril através deste link, e os selecionados serão comunicados por WhatsApp no dia 10.

Destinado a artistas que atuam no campo cinematográfico, o workshop explorará temas como o cinema amazônico, a produção independente e as conexões entre arte e movimentos sociais. O conteúdo programático abrange desde a trajetória do ministrante – realizador de filmes como os produzidos pela Maria Preta Produtora – até debates sobre a “tecnologia do possível”, as estéticas da gambiarra e o “Manifesto Curau”.

Com uma década e meia de experiência, Mateus Moura busca promover um diálogo sobre as singularidades da produção cinematográfica na Amazônia. “É fundamental conceber o audiovisual como um instrumento de resistência e inovação, especialmente em um território frequentemente marginalizado pelas narrativas dominantes”, declara o cineasta, que também possui mestrado em Artes pela UFPA. Sua dissertação, intitulada “Revisão crítica-onírica do território chamado Amazônia no sonho real de meias-verdades chamado Cinema”, evidencia seu engajamento com uma produção autoral e regionalmente engajada.

Ademais da formação teórica, o workshop fomentará a troca de experiências práticas entre os participantes, incentivando a criação de redes de colaboração. “O objetivo é que cada um reflita sobre sua posição no cenário cinematográfico e como pode contribuir para uma produção que ressoe com nossas vivências”, detalha Moura.

A realização do “Cinelab” sublinha o papel da FCP no incentivo a espaços de formação e no estímulo à produção artística local. Desde 2015, quando reconheceu o trabalho de Mateus Moura, a fundação tem apoiado iniciativas que expandem o acesso à cultura e valorizam a diversidade de linguagens artísticas.

Serviço:

Workshop “Cinelab: De Onde Estou, Que Cinema Eu Quero Ser?”

12/04 | 9h-13h e 15h-19h

Online (Google Meet) | 15 vagas

Inscrições grátis até 09/04 no link bit.ly/cinelab-mateus-moura

Público: Artistas com experiência em audiovisual

Certificado para 90% de presença

Foto: Divulgação