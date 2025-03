Sábado na Estação: Roda de Carimbó Agita o Circuito Mosaico Cultural Neste Fim de Semana

A partir das 18h30, os grupos parafolclóricos “Frutos do Pará” e “Uirapuru” realizarão apresentações gratuitas na orla do complexo turístico.

Neste sábado (29), a Estação das Docas, em Belém, será palco de uma celebração da cultura paraense com o “Circuito Mosaico Cultural”. A partir das 18h30, os grupos parafolclóricos “Frutos do Pará” e “Uirapuru” apresentarão gratuitamente um repertório vibrante, incluindo carimbó, retumbão, marujada, lundu e outros ritmos regionais, na orla do complexo turístico.

Originário do bairro do Telégrafo, o grupo Frutos do Pará integra o Pontão de Cultura Mestre Iracema Oliveira e, há mais de três décadas, dedica-se à valorização e divulgação da cultura regional através do folclore. A apresentação contará com a participação de cerca de 40 artistas, entre músicos e dançarinos.

O público pode esperar um momento cultural vibrante e memorável. Nosso espetáculo é dinâmico, com uma variedade de figurinos e adereços. Através da música e da dança, buscamos proporcionar uma imersão completa nas nossas ricas tradições”, ressalta Nazaré Azevedo, coreógrafa do grupo.

Com 40 anos de trajetória, o Grupo de Expressões Parafolclóricas Uirapuru, que faz parte do Ponto de Cultura Uirapuru, teve sua origem no Instituto de Educação Estadual do Pará (IEEP), a partir de uma turma de Treinamento Desportivo. Desde 1991, o grupo é coordenado pela professora Cláudia Peniche, que também atua como coreógrafa.

O Projeto Circuito Mosaico Cultural, viabilizado pelo edital Pontos e Pontões de Cultura II – Lei Paulo Gustavo, tem como propósito valorizar a cultura e os artistas da região, estreitando a ligação entre o público e as diversas expressões artísticas da Amazônia. A apresentação na Estação das Docas conta com o apoio da Organização Social Pará 2000, entidade responsável pela gestão do complexo turístico.

Serviço

Evento gratuito: Circuito Mosaico Cultural – Frutos do Pará e Uirapuru

Data: 29 de março de 2025, às 18h30

Local: Orla do armazém 3, Estação das Docas – Av. Boulevard Castilhos França, s/n, Campina, Belém-PA.



Fotos: Beatriz Santos / OS Pará 2000