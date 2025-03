Produção de pulseiras com sementes de açaí é tema da oficina que será realizada no Mangal das Garças

No domingo (30), o Memorial Amazônico da Navegação terá programação infantil gratuita pela manhã

No próximo domingo, 30 de março, as crianças que visitarem o Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, terão uma manhã repleta de diversão. A partir das 10h, o complexo ambiental realizará mais uma edição do projeto infantil semanal “Ecoarte”, oferecendo uma oficina gratuita de criação de pulseiras, nas proximidades do Memorial Amazônico da Navegação.

Utilizando sementes de açaí coloridas e com o apoio dos monitores do Clube da Animação, cada criança terá a oportunidade de criar sua própria pulseira sustentável, explorando também sua criatividade.

O Projeto Ecoarte é uma iniciativa do Governo do Pará, realizada através da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e da Organização Social Pará 2000, responsável pela gestão do Mangal das Garças.

Além do projeto infantil, o Parque mantém uma programação diária:

8h30 – Alimentação das iguanas

9h – Passeio mini rapinante (terça a sexta-feira)

10h – Soltura das borboletas (consultar previamente na bilheteria)

10h15 – Alimentação de tartarugas

10h30 – Atividade de falcoaria

11h – Alimentação das garças

15h – Alimentação das garças

17h – Passeio com as corujas (terça a sexta-feira)

17h30 – Alimentação das garças

Serviço: Projeto Ecoarte – oficina de produção de pulseiras. Domingo (30 de março), às 10h, no Parque Zoobotânico Mangal das Garças – Rua Carneiro da Rocha, s/n, bairro Cidade Velha. Entrada franca.

Entrada para os espaços monitorados José Márcio Ayres (Borboletário); Memorial da Navegação e Farol de Belém custa R$ 9,00 a inteira e R$ 4,50 a meia.



Fotos: Ari Barros – Ascom OS Pará 2000