Programações festiva e religiosa são pedidas dos associados do Cassazum nesta quarta-feira

Uma programação festiva e religiosa acontece nesta quarta-feira, 04, na sede campestre do Cassazum, elaboradas pelos departamentos especializados do Cassazum. A primeira será a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, oportunidade em que os associados participarão de solene celebração eucarística, prevista para 18 horas.

Todas as providências foram adotadas pela diretoria da agremiação militar. A celebração acontecerá no Salão Catalina.

“Juntos, celebraremos esta ocasião especial com orações e reflexões objetivando nosso fortalecimento nossa fé, com a presença da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, e esperamos contar com nossos associados em fazer parte da nossa programação religiosa”, falou a presidente do clube militar, Heloísa Helena.

BOTECO DO CASSA

A segunda programação será festiva, destinada à reinauguração do “Boteco do Cassa”, a partir das 20 horas, onde os associados poderão apreciar boa música desfrutando com seus familiares e saboreando excelentes petiscos.

Para incrementar mais ainda a programação, haverá a apresentação do cantor Juan, que preparou um repertório excelente para que associados e convidados se divertam com entusiasmo e lindas músicas.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar