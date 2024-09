Rodada de muitos gols no certame Sessentão da Assubsar

A segunda rodada do certame de futebol, categoria Sessentão, promovido pelo departamento de esportes da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Pará (Assubsar) registrou 25 gols assinalados e os destaques foram as equipes Ferro e Aço e Atlântico, que golearam seus adversários com facilidades. Os resultados da segunda rodada foram esses: Ferro e Aço 8 x 1 Milan Master; Bola Cheia 1 x 2 Terra Firme; Assubsar 0 x 2 SB Brasil e Bom Futuro 3 x 8 Atlântico.

Os jogos, que valeram pela segunda rodada, foram disputados no campo “Subtenente PM João Batista”, onde recebeu um excelente público que levou seus incentivos aos atletas das equipes preferidas. A terceira rodada acontecerá nos dias 14 e 15, e está assim constituída: SB Máster x Atlantico.

PROGRAMAÇÃO FESTIVA

O Departamento Social da Assubsar divulgou a programação festiva do tradicional festival da “Garota Independência”, previsto para acontecer no dia 29/9, no salão de diversão da agremiação militar, com a coordenadora do evento, a vice-presidente Maria das Graças, com respaldo do presidente Sérgio Humberto.

As atrações musicais serão o consagrado DJ Marquinho e o novo Diamantina, conhecido como “Consagrado Digital da Saudade”.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar