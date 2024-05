‘Governo do Pará nos Bairros’ garante serviços de Saúde e Cidadania em Ananindeua

O programa estadual “Governo do Pará nos Bairros” retornou, neste sábado (25), ao bairro do Coqueiro, em Ananindeua. A ação do governo estadual mais uma vez ofereceu à população uma série de serviços gratuitos de saúde e cidadania.

Ao longo da manhã, centenas de pessoas passaram pela Escola Estadual Zulima Vergolino Dias, onde a programação foi realizada. No local, foram ofertados serviços de emissão de documentos, como RG e Carteira de Trabalho Digital, atendimentos de saúde com clínico geral, ginecologista, pediatra, nutricionista e oftalmologista, além de vacinação e a realização de testes rápidos para a detecção de doenças.

A iniciativa também contou com a participação de equipes da empresa Equatorial, que realizaram a troca de lâmpadas antigas por modelos de LED, cadastro na Tarifa Social e negociação de dívidas.

Atendimentos – Cerca de 5 mil pessoas foram beneficiadas durante a ação deste sábado. A professora Aline Oliveira realizou atendimentos oftalmológicos e exames para a produção de novos óculos de grau. “Agradeço muito aos envolvidos. Era um atendimento que eu estava muito necessitada, pois estou há muitos anos com os mesmos óculos e agora vou conseguir um novo. Essa ação é extremamente importante porque a população precisa dessa ajuda.” destacou.

A moradora do bairro do Coqueiro Joyce Ferreira também compareceu à ação, onde foi contemplada com a entrega de cesta de alimentos e kit enxoval. Para ela, é de suma importância que ações como esta ocorram com mais frequência. “Eu agradeço muito por tudo que consegui aqui. A situação está muito difícil e nós precisamos bastante dessa ajuda do Governo.” declarou.

A dona de casa Suelen Pedrosa conseguiu realizar a emissão do RG, ela conta que já buscava a renovação do documento há quase 10 anos. “Essa é uma ação muito importante. Perto da nossa casa e sem burocracia. Facilita muito a nossa vida.” afirmou.

“Governo do Pará nos Bairros” – Desde o início, no ano de 2023, o programa já beneficiou mais de 100 mil pessoas em diferentes municípios do Estado, com ações de cidadania, assistência, saúde e lazer.

