Real Time Big Data: Nunes tem 53% e Boulos 39% no 2º turno

A primeira pesquisa Real Time Big Data do segundo turno para as eleições de São Paulo mostram o prefeito Ricardo Nunes (MDB) com 53% das intenções de voto. O deputado Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 39%, uma diferença de 14 pontos percentuais entre os dois candidatos.

No levantamento divulgado nesta segunda-feira (14), outros 3% dizem que vão votar em branco ou nulo, e 5% não sabem em que votarão ou não responderam.

A pesquisa foi a campo em 11 e 12 de outubro e fez 1.500 entrevistas. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-00357/2024.

Considerando os votos válidos, quando são excluídos os votos em branco e nulos, Nunes tem 58% e Boulos, 42% – uma diferença de 16 pontos percentuais entre os postulantes ao cargo de prefeito. Os votos válidos são os usados pela Justiça Eleitoral para determinar o eleito.

*AE

Fonte: Pleno news/Foto: Reprodução/SBT News