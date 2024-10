Festival Boulevarte 2024 terá shows gratuitos de Arraial do Pavulagem, Vittória Braun, Ver-o-Brass e mais artistas

Em Outubro, Belém receberá mais uma edição do Festival Boulevarte, maior festival de economia criativa da Amazônia. O evento, que tem o patrocínio da Equatorial Pará, promoverá uma jornada pelos sons, ritmos, sabores e outras belezas da cultura amazônica. O Festival tem entrada gratuita e trará atividades para toda a família como shows, apresentações teatrais, espaço kids com programações infantis, feira de economia criativa e gastronomia, aulas de yoga, entre outros. O Boulevarte 2024 ocorrerá no dia 20 de Outubro, no estacionamento do Porto Futuro, em Belém.

Com 16 horas de programações gratuitas e mais de 15 shows de artistas locais, o Festival Boulevarte valoriza a cultura paraense. Entre as principais atrações do Festival, está o Arraial do Pavulagem, cortejo que neste mês foi reconhecido como manifestação da cultura nacional. O ‘Pavulagem’ tradicionalmente movimenta o cenário cultural de Belém entre os meses de Junho e Julho, com um cortejo que leva mais de 50 mil pessoas para as ruas da cidade.

“O Boulevarte sempre foi esse ponto de encontro dessa pluralidade cultural que se tem na Amazônia. Estamos muito felizes em poder realizar um festival inteiro com artistas paraenses, assumindo esse compromisso de valorizar a nossa cultura local. Pensamos um festival para toda a família e temos certeza que todo mundo que passar pelo evento vai se apaixonar assim como nós estamos encantados com tantos talentos da nossa região”, afirma Ney Messias, Diretor Artístico do Festival Boulevarte.

Junto ao Arraial do Pavulagem, o Festival Boulevarte recebe a cantora, compositora e atriz Vittória Braun. A cantora, que tem estabelecido um intercâmbio cultural entre o Pará e o Rio de Janeiro, apresentará no festival sua sonoridade dançante com uma roupagem latino-caribenha que mistura referências contemporâneas e, ao mesmo tempo, ancestrais. Quem também vai agitar o domingo no Boulevarte é o grupo de músicos de sopros Ver-o-Brass, que promete levar ao palco aquelas músicas que tocam nos famosos “botecos da esquina”. Outros artistas serão divulgados para a programação do Festival nos próximos dias.

De acordo com Michelle Miranda, analista da Responsabilidade Social da Equatorial Pará, empresa que pelo 5º ano consecutivo foi reconhecida como a maior patrocinadora de cultura do estado, o Boulevarte é uma celebração que valoriza e potencializa a arte e os artistas da Amazônia.

“A Equatorial é uma incentivadora da arte e acredita no grande potencial da nossa cultura. Por isso, a distribuidora está ao lado do Boulevarte para realizar uma programação para toda a família. Nossa missão é incentivar e apoiar iniciativas que abrem as portas da cultura, do lazer e da cidadania para todos”, diz Michelle.

Show inédito com artistas de cinco cidades do Pará

Uma novidade desta edição do Festival é a chamada cultural “Show Equatorial”, que movimentou a internet e os moradores de cinco cidades do estado do Pará numa disputa com milhares de votos para selecionar cinco artistas que farão um show inédito no palco do Boulevarte. Os vencedores do Show Equatorial foram: Antônio de Oliveira, representando Belém; Kevin Kenned, representando Castanhal; Nenzinha, representando Marabá; Sam Bruno, representando Altamira; e Lana & Junior, representando Santarém.

“Foi uma surpresa até mesmo pra gente o número de comentários, curtidas e compartilhamentos que os artistas tiveram. Claro que a gente pensa sempre em fazer tudo funcionar bem, mas ver tanta gente se mobilizando para ajudar a gente a escolher os artistas foi muito especial. Estamos preparando um show inesquecível˜, acrescenta Ney sobre o retorno nas redes sociais da chamada cultural “Show Equatorial”.

Cantora Vittória Braun

Sobre o Festival Boulevarte

O Boulevarte é um festival que celebra a diversidade cultural da Amazônia. O evento convida o público a viver a cidade e embarcar numa jornada cultural pelos sons, sabores e experiências da Amazônia. A primeira edição do Boulevarte ocorreu em 2015, aliando música e economia criativa.

Em 2024, o Festival chega a sua sexta edição com uma programação que reúne música, economia criativa, economia circular, gastronomia, moda e artesanato. O festival terá 16 horas de duração, dois palcos, 15 atrações musicais, 60 expositores entre artesanato e gastronomia e atividades para toda a família.

Nesta edição, o Festival assume um compromisso com o desenvolvimento sustentável na Amazônia. “O Boulevarte está comprometido com a coleta seletiva do lixo e com a destinação adequada dos resíduos produzidos no evento. Também assumimos um compromisso com o crescimento econômico da nossa região ao trazer 60 expositores de diferentes segmentos da economia criativa e circular. Nosso festival busca garantir a igualdade de gênero, por isso priorizamos a contratação de mulheres para nossa equipe. Essas e outras iniciativas fazem parte desse compromisso que mostra que o Boulevarte é muito mais que um festival”, afirma Mary Tupiassú, Diretora Executiva do Festival.

O Festival Boulevarte é apresentado pela Equatorial Pará, por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Semear, da Fundação Cultural do Pará (FCP), tem patrocínio institucional do Sebrae Pará e é realizado pela Tucupix.

SERVIÇO

Festival Boulevarte 2024

Programação gratuita

Data: 20 de Outubro

Local: Estacionamento do Porto Futuro – Belém, PA