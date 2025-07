Registradas 222 abordagens e 132 infrações no transporte intermunicipal no início de julho, diz a Artran

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran) atua de forma intensiva para coibir irregularidades no transporte rodoviário intermunicipal no Pará. Entre os dias 1º e 10 de julho, foram realizadas 222 abordagens em 13 municípios, o que resultou em 132 autos de infração por várias irregularidades. Nesse período, não houve apreensões, o que, segundo a Agência, indica que a presença das equipes de fiscalização inibem o transporte clandestino, ao mesmo tempo em que mostra a necessidade de ajustes contínuos pelas empresas autorizadas.

Para evitar irregularidades, os fiscais verificaram principalmente:

– Acompanhamento dos horários de partida das empresas;

– Emissão de bilhete de gratuidade nos guichês, e

– Os ônibus, com ênfase nos itens de segurança (vistoria válida, pneus e para-brisas).

“Essa atuação reforçada busca manter o setor regularizado e, principalmente, garantir a segurança de quem viaja. O número de abordagens mostra nosso esforço para fiscalizar cada canto do Estado, especialmente nas rotas com grande circulação de passageiros”, informa José Cruz, coordenador de Transporte Rodoviário da Artran.

As fiscalizações mais recentes ocorreram em pontos estratégicos. Abaetetuba, município da Região de Integração Tocantins, liderou o número de abordagens, com 54 veículos fiscalizados e 34 infrações registradas, seguido por Benevides, na Região Metropolitana de Belém, com39 abordagens e 24 autos de infração, e Santo Antônio do Tauá, no Nordeste, onde houve 24 abordagens e 15 autos. Em Ananindeua, também na RMB, foram 27 abordagens e 17 infrações, e em Belém, 21 veículos foram fiscalizados e 13 autuados.

Dados por município, no período de 1º a 10 de julho:

• Abaetetuba: 54 abordagens / 34 autos de infração;

• Ananindeua: 27 abordagens / 17 autos;

• Altamira: cinco abordagens / um auto;

• Barcarena: 15 abordagens / nove autos/

• Belém: 21 abordagens / 13 autos;

• Benevides: 39 abordagens / 24 autos;

• Castanhal: seis abordagens / dois autos;

• Capanema: quatro abordagens / dois autos;

• Santa Maria do Pará: sete abordagens / quatro autos;

• Santo Antônio do Tauá: 24 abordagens / 15 autos;

• Santarém: sete abordagens / quatro autos;

• Tailândia: oito abordagens / cinco autos, e

• Parauapebas: cinco abordagens / dois autos.

Resultados da segunda quinzena de junho

Na etapa anterior da operação, realizada na segunda quinzena de junho, foram apreendidos oito veículos clandestinos, enquanto 14 veículos regularizados foram notificados por irregularidades na documentação. As ações se concentraram em vários municípios, como Xinguara, Canaã dos Carajás, Parauapebas, Marabá e Tucuruí, voltadas a transportes que operam sem autorização ou em condições que colocam os passageiros em risco.

“Encontramos desde veículos clandestinos até operadores regulares com pneus ‘carecas’ ou documentos vencidos. Nessas situações, o risco ao passageiro é alto, e a lei é clara: se houver ameaça à segurança, o veículo é apreendido”, afirma José Cruz.

Serviço

Qualquer irregularidade no transporte intermunicipal deve ser denunciada pelo telefone: (91) 98418-6173 ou pelo canal oficial da Ouvidoria: ouvidoria@artran.pa.gov.br

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias