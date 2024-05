RS: Pré-candidatos são suspeitos de desvio de doações

Neste sábado (25), o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), realizou uma operação contra três integrantes da Defesa Civil de Eldorado do Sul (RS). Há suspeita de desvio de doações destinadas para as vítimas das enchentes no estado.

Dois suspeitos são pré-candidatos nas eleições municipais. Os mandados foram cumpridos na prefeitura de Eldorado do Sul, em um depósito da cidade e na casa dos suspeitos.

Entre os itens apreendidos estavam dinheiro e celulares. Os agentes públicos foram afastados temporariamente da Defesa Civil por causa da suspeita de propriação indébita, peculato e associação criminosa durante estado de calamidade pública.

As autoridades investigam o caso após denúncia de que as doações para os atingidos das chuvas estavam sendo desviadas com o objetivo de beneficiar futuros eleitores dos investigados. As informações são do Metrópoles.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Isaac Fontana