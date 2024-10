Cantor da dupla Rick e Renner sofre acidente em rodovia

Na última quarta-feira (2), um susto marcou a tarde do cantor Rick Sollo, da famosa dupla sertaneja Rick e Renner. O artista esteve envolvido em um acidente de trânsito na BR-282, nas proximidades de Águas Mornas, Grande Florianópolis. A sorte esteve ao seu lado, e Rick saiu sem qualquer ferimento.

De acordo com informações da assessoria do cantor, o incidente foi causado por um outro veículo que fechou abruptamente seu carro. Essa manobra inesperada fez com que Rick perdesse o controle e colidisse contra a mureta de proteção da rodovia. Embora o veículo tenha sofrido danos na parte frontal, o músico passa bem.

Rick estava a caminho de sua casa de campo em Rancho Queimado, também na região de Santa Catarina, quando o acidente ocorreu. O tempo estava desfavorável, com a pista molhada devido à chuva que caía no momento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para sinalizar a área, garantindo a segurança dos motoristas que passavam pelo local.

Como Está Rick Após o Acidente?

Apesar do grande susto, o cantor está atualmente em casa, descansando e se recuperando do incidente. Em nota, a dupla Rick e Renner tranquilizou os fãs, afirmando que o cantor não sofreu nenhum dano físico.

O acidente ocorreu no quilômetro 49 da BR-282, por volta das 16h, envolvendo o carro do cantor, uma Troller registrada em Ituporanga, no Vale do Itajaí. Felizmente, a situação não resultou em feridos.

O Que Esperar dos Próximos Shows?

Após o acidente, a pergunta que fica na mente de muitos fãs é sobre a agenda de shows da dupla. Até o momento, não há indicações de que Rick e Renner precisem cancelar ou adiar apresentações. A segurança do cantor e do público é prioridade, mas como Sollo está ileso, a agenda deve continuar conforme planejado.

No setor musical, incidentes como este relembram a parceria e amizade que une Rick e Renner há tantos anos. Não apenas em música, mas também na superação de momentos difíceis.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução/YouTube