Turmas de maio da Escola de Governança Pública estão com inscrições abertas

As turmas de cursos livres presenciais da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) que serão realizadas durante o mês de maio já estão com as inscrições abertas no Portal do Aluno da instituição, no link egpa.pa.gov.br. Os cursos livres são as formações rápidas, de até 20h, ofertadas para qualquer servidor público estadual ou servidores municipais das prefeituras com o Termo de Cooperação Técnico atualizado com a EGPA.

Para participarem das aulas, os servidores estaduais devem se inscrever online, mas, para isso, precisam estar com o cadastro atualizado no sistema e procurarem o Agente de Desenvolvimento e Capacitação (ADC) do seu órgão para que a inscrição seja validada.

Em caso de servidores de férias ou licença prêmio que desejam participar das formações, também é necessário encaminhar a publicação da licença ou férias para o e-mail egpa.inscricao@gmail.com. “Neste e-mail nós também recebemos qualquer demanda de atualização cadastral, cancelamento de inscrição ou justificativa de faltas. É muito importante que o servidor traga essa justificativa, pois temos um número limitado de vagas por curso”, explica Cristina Lopes, coordenadora do Centro de Desenvolvimento de Competências e Habilidades Profissionais em Governança Pública.

Confira a grade completa de formações do mês de maio:

06 a 10/05

08h às 12h – Técnicas de arquivos e controles de documentos

08h às 12h – Educação fiscal

14h às 18h – SUAS: CRAS, CREAS e programas específicos

14h às 18h – Governança pública e governabilidade

13 a 17/05

08h às 12h – Formação de pregoeiros: presencial e eletrônico

08h às 12h – Relações interpessoais no trabalho

14h às 18h – PAE 4.0

14h às 18h – Lei de licitação e contratos: 14.133

20 a 24/05

08h às 12h – Técnicas de interrogatório no PAD

08h às 12h – Informática básica

14h às 18h – Termo de referência

14h às 18h – Regime jurídico único.

Fonte: Agência Pará/Foto: Jader Paes/Ag Pará