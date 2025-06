Sabores da floresta: 8 frutas raras que você só encontra na Amazônia

Muito além da sua exuberante biodiversidade, a Amazônia guarda um verdadeiro tesouro de sabores que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo. Entre as mais de 220 árvores frutíferas nativas da região, algumas produzem frutas raras, consumidas frescas e quase sempre transformadas em sucos logo após a colheita.

Essas frutas são desconhecidas por boa parte dos brasileiros e praticamente impossíveis de serem encontradas fora da floresta. Conheça 8 delas:

🔸 Buriti (ou aguaje) Com casca marrom e polpa laranja vibrante, o buriti é transformado em “aguajina”, bebida típica do Peru, com fama de trazer benefícios à pele e aos ossos.

🔸 Cubiu (ou cocona) Parente do tomate, tem polpa ácida e textura espessa. Seu suco lembra uma mistura de abacaxi com mamão, e deve ser consumido logo após colhido.

🔸 Camu-camu Fruta pequena, de sabor azedo e intenso, é campeã em vitamina C: chega a ter até 2.000 mg por 100 g, contra apenas 6 mg da laranja.

🔸 Tucumã Fibroso e de tom alaranjado, é estrela do famoso sanduíche amazonense “x-caboquinho”. Rico em cálcio e manganês, também pode ser transformado em suco.

🔸 Pupunha Fruta da palmeira cozida antes do consumo, tem textura que lembra batata-doce. Também pode virar suco ou bebida fermentada, como a tradicional “chica”.

🔸 Cupuaçu Parente do cacau, tem sabor que mistura abacaxi com chocolate branco. Sua polpa virou tendência em sorvetes e doces amazônicos e até em barras de “cupulate”.

🔸 Jenipapo Usado como corante natural e em tatuagens temporárias, também se destaca em sucos e no tradicional licor de jenipapo, com sabor que lembra damascos secos.

🔸 Açaí O queridinho do mundo fitness é muito diferente em sua terra natal: consumido fresco, sem açúcar, e servido com farinha ou peixe frito, como em Belém.

Essas frutas contam histórias, carregam cultura e representam uma Amazônia profunda, onde cada sabor revela um pouco mais da floresta e de seu povo.

Imagem: Pinterest