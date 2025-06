Faculdade Esmac lança Olimpíada de Meio Ambiente e Mudança do Clima (COP30)

Com as presenças da Professora Nilse Pinheiro, mantenedora do grupo Madre Celeste; Amintas Pinheiro Neto, presidente do grupo Madre Celeste; Professor Joaci Lima, Diretor Geral das Escolas Madre Celeste; Fabiano Mônaco, diretor geral da Faculdade Esmac; professora Silvana Almeida, diretora Acadêmica da Esmac e do professor Wendell Oliveira, palestrante, foi lançada no auditório do Centro de Estudos Jurídicos da Faculdade Esmac, do Grupo de Ensino Madre Celeste, campi Ananindeua, nesta quinta-feira, 05, a Olimpíada de Meio Ambiente e Mudança do Clima (COP30). Trata-se de um desafio educacional inovador e pioneiro no Pará sobre sustentabilidade e mudanças climáticas, onde todos são vencedores por causa da ampliação do conhecimento e da disseminação das práticas para fora dos portões da escola, isto é, para a comunidade da Região Metropolitana de Belém.

A olimpíada é um evento educativo voltado para a conscientização e engajamento dos alunos na preservação ambiental e no desenvolvimento sustentável, sendo a iniciativa organizada pelo Comitê Olímpico Madre Celeste (COMAC) que vai envolver os estudantes das escolas Madre Celeste, abrangendo do 3º ano do Ensino Fundamental I até a 3ª série do Ensino Médio.

Segundo o professor Joaci Lima, idealizador das Olimpíadas, a competição será realizada em uma etapa única, com provas objetivas adaptadas a cada nível de ensino. Para participar, os estudantes do Grupo Educacional interessados devem se inscrever até o dia 26 de junho deste ano. O caminho é acessar o site oficial (https://www.madreceleste.com.br), preencher o formulário de inscrição e enviar a planilha com os dados do educando.

Ainda conforme o professor Joaci Lima, a aplicação das provas está prevista para o dia 07 de agosto de 2025, de forma presencial. Os alunos terão 2h30 para responder às questões, que avaliarão conhecimentos sobre meio ambiente, mudança climática e soluções sustentáveis.

Os resultados serão divulgados a partir de 05 de setembro de 2025 (dia da Amazônia) no site da instituição e nas unidades de ensino. Todos os participantes receberão certificados, e os alunos com melhor desempenho em cada nível serão premiados com medalhas de ouro, prata e bronze.

Há previsão de prêmios adicionais aos vencedores.

AUDITÓRIO LOTADO

Periodiocamente ocorre uma série de eventos com workshop, painéis, palestras, rodas de conversa nos ambientes da Esmac. A solenidade de lançamento da Olimpíada de Meio Ambiente e Mudança do Clima (COP30), por exemplo, atraiu um grande número de estudantes e professores que foram ouvir a palestra do professor Wendell Andrade de Oliveira, que é engenheiro florestal graduado pela UFPA, Mestre em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local e Liderança Climática Iniciativa Al-Gore, entre outros títulos e atividades acadêmicas.

PALESTRANTE

Conforme disse o professor Wendell Andrade de Oliveira, o futuro já chegou. Os impactos do clima já são sentidos pela população em todo o mundo. “Quem ganha com essa olimpíada é toda a coletividade, esse evento é diferenciado e importante”.

“A ideia é trazer o tema de mudança climática para um desafio dentro do ambiente escolar em relação a perguntas e capacidade dos alunos de aprenderem sobre o tema, e os mais destacados, aqueles que tiverem capacidade de um aprendizado maior vão ser laureados com medalhas, mas o mais importante é que essa olimpíada vai estimular essa questão do clima em toda a comunidade escolar. Vamos colocar os estudantes motivados a se ligar no que é importante para o coletivo”, disse o professor Wendell, que espera que seja um trabalho multidisciplinar, envolvendo todas as matérias da grade curricular sobre o tema central do clima, acrescentou.

Para a professora Nilse Pinheiro, a Olimpíada de Meio Ambiente e Mudança do Clima (COP30) “é um compromisso que o Grupo de Ensino Madre Celeste, com 42 anos de ação no Pará, no mercado de educação, tem de dar visibilidade e, ao mesmo tempo, criar consciência nos nossos alunos, nossos educandos, acadêmicos e toda a instituição sobre a importância da sustentabilidade, do meio ambiente e da preocupação com as mudanças climáticas ora anunciadas, que são uma realidade e que, ao mesmo tempo, fomentaram a ideia de trazer para a Amazônia a COP 30. Queremos que toda a comunidade tenha uma consciência sobre sustentabilidade. Será todo um processo, com prova. Sabemos o compromisso do Estado, da nossa capital, dos políticos, governantes. Precisamos discutir sobre tudo o que fala acerca de sustentabilidade aqui no Pará. Vamos plantar uma árvore, fazer uma roda de conversa. A Olimpíada vai criar uma consciência, um pensamento competitivo para toda a nossa comunidade. Eu estou muito entusiasmada com tudo isso”, afirmou.

Ainda segundo Nilse Pinheiro, a olimpíada vai envolver a todos, “criando um sentimento de responsabilidade com as mudanças climáticas. Vieram as pandemias, a Covid-19. Isso tem tudo a ver com a mudança climática. Queremos criar essa consciência nos nossos alunos, sejam crianças, sejam os acadêmicos etc. É um compromisso real”, afirmou.

COORDENAÇÃO

O professor Joaci Lima é biólogo. Ele disse que a pauta da COP 30 lhe estimulou a fazer a olimpíada para criar no ambiente escolar e na comunidade educacional a consciência para a importância de prevenir sobre as mudanças climáticas, o desenvolvimento e a sustentabilidade que atingem a toda a coletividade. Segundo ele, o evento “vai envolver mais de mil pessoas nos eixos vida terrestre, vida aquática e da conservação da temperatura, desse clima que tanto se busca”.

Na opinião do professor Joaci Lima, apesar de o gás carbônico manter a temperatura da terra, mas a ação humana é preponderante para aumentar o nível desse gás, com metano e outros e que irá agravar o processo que é natural e, assim, esse desconforto ambiental acabará atingindo a raça humana. Assim, é vital se discutir formas de prevenir, de diminuir esse efeito da mão humana.

Imagens: Rayana Brito/Ascom Grupo de Ensino Madre Celeste