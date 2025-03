Sespa realiza em Usinas da Paz a terceira etapa da campanha de vacinação

Ação em parceria com a Seac garantiu diversas vacinas a quem não pode se imunizar durante a semana, ampliando a cobertura no Estado

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em parceria com a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), realiza, na manhã deste sábado (29), a terceira e última etapa do mês de março da campanha de vacinação. A ação ocorre das 8h às 13h, nas Usinas da Paz de Belém, Ananindeua e Marituba (Região Metropolitana), ampliando a cobertura vacinal e garantindo a proteção da população contra diversas doenças.

Ângela Acatauassu, profissional do 1° Centro Regional de Saúde, destacou que a realização da campanha aos finais de semana ampliou a adesão da população. “Essa campanha teve como foco atender pessoas que não podem se vacinar durante a semana devido ao trabalho ou outras atividades. O objetivo foi ampliar a cobertura vacinal, garantindo proteção contra doenças preveníveis. A adesão tem sido positiva, o que reforça a importância de iniciativas como essa. Além disso, reforçamos a conscientização sobre a importância da imunização, especialmente para crianças e adolescentes, como no caso da vacina contra o HPV, que previne câncer de colo do útero”, informou.

Nas duas primeiras semanas, a campanha já havia alcançado centenas de pessoas, levando imunização a diferentes faixas etárias. A estratégia visa facilitar o acesso às vacinas, principalmente para aqueles que não conseguem se imunizar durante a semana.

Campanha mobilizou moradores de vários bairros da Região Metropolitana de Belém

A terceira etapa da campanha ocorreu nos seguintes pontos:

• Belém: Usinas da Paz do Guamá, Jurunas/Condor, Terra Firme, Bengui e Cabanagem.

• Ananindeua: Usina da Paz do Icuí-Guajará.

• Marituba: Usina da Paz Marituba.

Foram ofertadas as seguintes vacinas, para crianças e adultos:

• HPV – crianças e adolescentes de 9 a 14 anos;

• Difteria e Tétano – a partir de 7 anos;

• Febre Amarela – a partir de 5 anos;

• Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – de 2 a 59 anos;

• Influenza – a partir de 12 anos, e

• Hepatite B – para pessoas de 12 a 59 anos, com foco especial em trabalhadores da saúde.

Para receber a imunização foi necessário apresentar carteira de vacinação, RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

Mais serviços – Além da vacinação, na Usina da Paz do Guamá foram oferecidos outros serviços de saúde, como testagens e orientações médicas.

João Ferreira Barbosa, morador do bairro, aproveitou a campanha para atualizar a carteira de vacinação e fazer exames preventivos. “É muito importante se imunizar e aproveitar esse atendimento. Já fiz minha glicemia, e está tudo em ordem. Graças a Deus estou me cuidando. A campanha facilita bastante para quem precisa desse acompanhamento de saúde”, disse o morador.

A Sespa reforça que manter a vacinação em dia é essencial para evitar complicações graves e reduzir a circulação de vírus e bactérias. A mobilização prossegue como uma das principais estratégias do Estado para garantir o acesso da população aos serviços de prevenção.

Texto: Bianca Botelho – Ascom/Sespa

Fotos: Ascom SESPA