Roteiro Cultural e Histórico do Círio de Nazaré ganha nova edição

O Círio de Nazaré, patrimônio cultural e imaterial brasileiro, ganha, nesta quarta-feira, 8 de outubro, a segunda edição do Roteiro Cultural e Histórico do Círio, um guia para conhecer pontos turísticos relacionados à maior manifestação de fé dos paraenses. A iniciativa, novamente, é da deputada estadual Lívia Duarte (PSOL), presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). Os exemplares estão sendo distribuídos gratuitamente em pontos estratégicos de Belém. O lançamento oficial será na Alepa, às 17h, com pocket show da cantora Alba Mariah acompanhada pelo pianista Edgar Matos.

O roteiro é uma publicação que reúne a identificação de pontos turísticos relacionados ao Círio dentro do mapa da cidade de Belém, com descrições sobre a cultura e a história de cada um deles. “É um souvenir, uma publicação cuidadosamente elaborada pela equipe do nosso gabinete parlamentar a partir das contribuições valiosas do historiador Michel Pinho e do artista Túlio Imbiriba (autor do mapa)”, descreve Lívia Duarte. Portanto, é um material informativo, educativo, artístico e turístico, que reúne informações para além do contexto religioso, abordando também aspectos culturais e profanos que envolvem a festividade.

“Esse material é destinado a turistas que queiram saber locais para conhecer no Círio, como também para os próprios belenenses poderem revisitar esses pontos para reviver a essência dessa festa maravilhosa, ou mesmo para repassar aos filhos, que são a próxima geração de devotos que darão continuidade a essa tradição que existe há 232 anos”, completa Lívia.

Em relação à edição anterior, lançada no Círio de 2024, o Roteiro Cultural e Histórico do Círio ganhou novo design, com novas cores alusivas à Amazônia, e nova capa exibindo a Virgem de Nazaré e Menino Jesus negros, também em alusão à etnia vigente na população paraense. A arte da capa é de Marcos Barbosa e Flávia Moraes.

Lançamento

O lançamento da 2a edição do Roteiro Cultural e Histórico do Círio acontece nesta quarta-feira, 8 de outubro, às 17h, no mezanino do restaurante da Assembleia Legislativa do Pará, localizado no 1o andar. Na ocasião, haverá um momento cultural com coffee break e pocket show para convidados, sob a apresentação da cantora Gigi Furtado.

Na ocasião, a cantora Alba Mariah e o pianista Edgar Matos apresentarão um repertório especial que promete encantar os presentes com canções nazarenas e paraenses, incluindo os clássicos “Círios” (Vital Lima) e “Foi Assim” (Paulo André e Ruy Barata).

Onde conseguir

A distribuição do Roteiro Cultural e Histórico do Círio é gratuita, no horário das 9 às 20h. Confira os locais de distribuição:

Aeroporto Internacional de Belém

Avenida Presidente Vargas

Basílica de Nazaré

Catedral da Sé e Igreja de Santo Alexandre

Centro Comercial

Estação das Docas

Museu de Arte do Pará (disponível nos espaços de materiais informativos)

Museu de Artes de Belém- Mabe (disponível nos espaços de materiais informativos)

Shopping Pátio Belém

Shopping Boulevard

Shopping Castanheira

Terminal Hidroviário da Marechal Hermes

Terminal Hidroviário da Cidade Velha

Terminal Hidroviário do Ver-o-Peso

Terminal Hidroviário da Praça Princesa Isabel (Condor)

Terminal Rodoviário de Belém

Terminal Rodoviário de Ananindeua (BR-316)

Ver-o-peso

Imagem: Divulgação