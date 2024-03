Show gratuito “Um canto amazônico” com Nilson Chaves

A Fundação Cultural do Pará (FCP) apresenta o show musical “Um canto amazônico”, do cantor e compositor Nilson Chaves. O evento será nesta quinta-feira, 21 de março, às 19h30, na Casa das Artes, localizada na Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236, no bairro de Nazaré, com entrada franca.

O show é uma realização da FCP, por meio da Casa das Artes, e foi contemplado pelo Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura, que visa incentivar a produção artística e cultural paraense.

Nilson Chaves é um dos mais importantes artistas da MPB amazônica. Com 21 álbuns lançados, ele é conhecido por suas canções que celebram a cultura e a beleza da Amazônia.

Oficinas – “Projetos Culturais: da ideia à captação”, com Pedro Vianna, escritor, músico e produtor cultural, acontece nesta quarta-feira (20), na Casa das Artes, de 9h às 18h, e no próximo dia 28, de 9h às 18h, na Biblioteca Pública Avertano Rocha, no distrito de Icoaraci.

Já a oficina “Estudos Rítmicos: percussão amazônica”, com o instrumentista e compositor Márcio Jardim, acontece na quinta-feira (21), de 9h às 17h, na Casa das Artes, e no próximo dia 29, de 15h às 18h, na Biblioteca Pública Avertano Rocha.

Acesse as inscrições para as oficinas gratuitas e online. Elas têm vagas limitadas e prioritárias para artistas, integrantes e produtores de grupos de cultura popular de Belém.

Foto: Carlos Borges / Divulgação