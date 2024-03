Vagas de emprego no Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP)

O HRSP, referência na região de integração Carajás, está com inscrições abertas para vagas de emprego até o dia 25 de março.

As oportunidades são para as áreas da manutenção e farmácia, setores essenciais para garantir o atendimento de qualidade aos pacientes.

Cargos:

Técnico de Refrigeração:

Ensino médio completo

Curso NR10

Auxiliar de Manutenção:

Ensino fundamental completo

Experiência na área

Técnico de Farmácia:

Ensino médio completo

Curso técnico na área

Farmacêutico:

Registro ativo no conselho de classe

Pós-graduação na área desejável

Para se candidatar:

Envie seu currículo atualizado para o e-mail vagas.hrsp@gmail.com, indique no assunto a vaga de interesse até o dia 25 de março de 2024.Pessoas com Deficiência (PCD) podem se candidatar a todas as vagas.

Foto: Divulgação