Teatro Margarida Schivasappa apresenta terceira edição do ‘Festival Latinidade’

O Teatro Margarida Schivasappa apresenta amanhã, quarta-feira, 15, a terceira edição do “Festival Latinidade”, às 20h, no térreo da Fundação Cultural do Pará (FCP), no Centur, em Belém. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível, entregue na bilheteria do teatro.

O evento visa destacar a identidade musical latino-amazônica, por meio de gêneros musicais como lambada, guitarrada, merengue e cúmbia. A programação terá apresentações de Bruno Benitez, Carimbó Selvagem, Julia Passos, Márcio Macedo e Raízes Latinas.

Serviço: 3º “Festival Latinidade”. Quarta-feira (15), às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa, térreo do prédio do Centur – Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro Nazaré. Ingresso: 1 quilo de alimento não perecível (entregue na bilheteria do teatro).

Imagem: Agência Pará de Notícias