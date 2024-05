De repente

O governador Helder Barbalho está nos Estados Unidos, onde foi convidado a fazer palestra mostrando o potencial econômico e ecológico do Pará para futuros investimentos. ///// O prefeito Edmilson Rodrigues está cobrando da Ciclos Amazônia que regularize o quanto antes a limpeza da cidade e a coleta dos resíduos. ///// A pressão que estava acontecendo no Baenão atravessou, no último domingo, 12, para o outro lado da Avenida Almirante Barroso, esquina com a Curuzu. ///// O Clube do Remo divulgou nota pública informando que concorda com a suspensão do Brasileiro em todas as suas divisões, por um período de 15 dias, até que seja dada uma solução para o drama vivido pelos gaúchos. ///// Inclusive, a sede azulina tem recebido donativos que serão transportados em breve para o Rio Grande do Sul. ///// Por ocasião de um vendaval ocorrido na segunda-feira, 13, em Ananindeua, teve moradores, assustados, que ficaram pensando se já não eram as catástrofes que ocorrem no Sul, Sudeste e Nordeste chegando também ao Norte do Brasil. ///// Em tempo: as fortes chuvas que aconteciam em fevereiro e março estão caindo neste mês de maio na região metropolitana de Belém. A chuva da quinta-feira, 09, mais se pareceu com uma tempestade, o que, aliás, está previsto pelo Inmetro Pará. ///// As informações de que haverá reajuste de preços com o feijão, arroz e outros cereais levou o belenense a uma corrida desesperada aos supermercados da Grande Belém no último final de semana. ///// Se vai acontecer, ou não, é uma incógnita, mas os supermercadistas faturaram bastante na véspera e Dia das Mães. ///// Lógico, feijão e arroz foram as vedetes das vendas. ///// Algum tempo atrás, o preço do arroz subiu a escalas estratosféricas em Belém. Foi um Deus nos acuda, com os preços pela hora da morte. Depois, estabilizou.