Teatro Waldemar Henrique recebe espetáculo sobre acessibilidade social

Em alusão ao Dia Nacional do Cego, que ocorreu no dia 13 de dezembro, a Unidade Educacional Especializada José Álvares de Azevedo (UEES) e Banda Dezakato a Sociedade realizaram nesta sexta-feira, 20, o espetáculo “Vozes e Talentos que Ecoam na Invisibilidade”, no Teatro Experimental Waldemar Henrique. O espetáculo teve apoio da Fundação Cultural do Pará (FCP), Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O show teve como objetivo a arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O espetáculo reuniu diversos talentos de vários artistas da UEES e convidados, em prol da causa de fornecer visibilidade, democratização de acesso e acessibilidade social. O show também teve como proposta mostrar as atividades culturais e atuação artística dos alunos praticadas na escola, e que muitas vezes ficam na invisibilidade diante da sociedade.

Foram apresentadas no show as artes da música autoral dos alunos e da Banda Dezakato, fundada em 1987, retratando em suas composições o combate das mazelas sociais. Além disso, o espetáculo contou com um intérprete de libras, que ajudou as pessoas com deficiência auditiva.

Sueli Regina, de 69 anos, veio acompanhar sua neta Luana, de 19 anos, que é deficiente visual, na apresentação. Para Sueli é uma emoção muito grande ver a apresentação de Luana. “É uma sensação muito boa de ver ela brilhando lá na frente, fico muito agradecida a Deus por me dar essa oportunidade de estar vendo a minha neta. A Luana gosta muito de música e ela foi convidada para participar pelos professores do UEES. Ela já está treinando há um tempo, sempre acompanho ela para o colégio, o tempo todo”, disse Sueli.

Uma das organizadoras do evento é Lindalva Carvalho, diretora da Unidade EducacionalLindalva Carvalho – diretora da UEES Foto: Jhulyelle Santos/ Ascom FCPEspecializada José Álvares de Azevedo. Lindalva fala sobre como surgiu o projeto. “A ideia do projeto surgiu lá em 2013, quando a gente iniciou a celebração em comemoração ao Dia do Cego, que é dia 13 de dezembro. A nossa intenção com esse projeto é mostrar para a sociedade que as pessoas com deficiências têm capacidade, que elas podem ser o que elas quiserem, desde que a sociedade organizada como um todo, dê oportunidade para que elas possam se mostrar enquanto cidadãs”, explica a diretora.

“Em relação ao espetáculo, a ideia surgiu da união entre a escola e a banda Dezakato. Eles fazem um trabalho de voluntariado com a gente e eles tinham a pretensão de fazer um show em novembro, mas pedimos para eles mudarem, em alusão ao Dia Nacional do Cego. Pois como gostamos de falar a gente não celebra a cegueira em si nesse projeto, a gente celebra as pessoas, porque a sociedade geralmente foca muito na deficiência e a gente precisa mudar esse paradigma, a gente precisa focar nas pessoas, pois não são eles que têm que se adaptar à sociedade, é a sociedade que tem que se adaptar a eles”, finaliza Lindalva.

Ideia – A iniciativa da proposta partiu da intenção de valorização e publicação da música alternativa autoral paraense apresentada pela Dezakato a Sociedade, que é uma banda de rock autoral, desde a década de 80, que teve seu projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo (LPG) da Secretaria de Estado de Cultura.

Dia Nacional do Cego – O Dia Nacional do Cego foi criado pelo então presidente da República Jânio da Silva Quadros, em 13 de dezembro de 1961. Esta data foi criada em decorrência da necessidade de incentivar o princípio de solidariedade humana, mundialmente estabelecido no princípio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que preserva o direito fundamental de igualdade e solidariedade entre todos dentro da mesma sociedade, sem discriminação e distinção a qualquer nível.

Fonte: Agência Pará/Foto: Jhulyelle Santos/ Ascom FCP