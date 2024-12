Remadora do Paysandu é convocada para defender o Brasil nas águas internacionais

A atleta Ana Gabriella Barbosa, do Paysandu Sport Club, foi a única do norte a ser convocada pela Confederação Brasileira de Remo para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Remo 2025 e no Pré-Pan-Americano Júnior.

Após se destacar no Campeonato Brasileiro Interclubes de Jovens Talentos, conquistando a medalha de prata na categoria Double Skiff 1500m Feminino Junior B, a remadora Ana Gabriella Barbosa, representando o Paysandu Sport Club, foi convocada por Guillermo Francisco Pfaab, treinador-chefe da CBR, para integrar a seleção brasileira.

A atleta do Paysandu expressou sua alegria e gratidão pela convocação, destacando a realização de um sonho de longa data.

“Me sinto feliz demais, sempre esperei por esse momento. Todo dia procuro dar o meu máximo para sempre ter ótimos resultados. Nunca imaginei que ia chegar onde cheguei. A próxima fase é conquistar uma Olimpíada. Me sinto grata por representar o Paysandu fora do estado e mostrar que somos capazes de ser campeões brasileiros, campeões de jovens talentos. Tento evoluir minha equipe, tento absorver o máximo de informações do dia a dia dos grandes remadores do Brasil e absorver tudo o que eles fazem diariamente para chegar em um objetivo maior”, destacou a remadora bicolor.

Ana enfatizou que a partir de agora dedicará seus esforços para uma preparação ainda mais intensa, demonstrando confiança em sua capacidade de superar os desafios e representar com excelência tanto o Brasil quanto o Paysandu nas competições internacionais.

“Está sendo uma preparação mais intensa e elevada ao ritmo que treinamos sempre para os campeonatos nacionais. Me sinto bem, pois sempre que treino no nível mais alto sinto que é excepcional para minha evolução. Sou uma atleta que iniciou há quatro anos com uma expectativa baixa e, depois de alguns meses, encontrei o meu objetivo. Minha realidade é meu sonho de chegar onde cheguei”, finalizou.

Foto Reprodução rede sociais