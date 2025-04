Vacinação nas ilhas de Belém reforça preparação para a COP 30

Os moradores das ilhas do Combu, Mosqueiro e Cotijuba, em Belém, estão recebendo neste sábado (12) uma nova etapa da campanha de vacinação promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). A ação tem como foco principal os trabalhadores de bares, restaurantes, pousadas, fábricas, associações comunitárias e demais empreendimentos que integram a economia local dessas regiões.

A iniciativa faz parte das estratégias da prefeitura para preparar a cidade para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), prevista para ocorrer em Belém, e visa garantir a imunização da população que estará em contato direto com o grande fluxo de turistas esperado durante o evento internacional.

As atividades tiveram início na sexta-feira (11), pela ilha do Combu, que recebe diariamente centenas de visitantes. A agente comunitária de saúde Edna Cardoso, responsável pela microárea 2 da região, explicou que a vacinação é fundamental nesse momento. “A vacinação é uma das principais ferramentas para proteger a população e preparar Belém para receber um evento desse porte”, destacou.

Durante a ação, as equipes da Sesma aplicam diversos tipos de vacinas e orientam a população sobre a importância de manter o cartão de vacinação atualizado, além de reforçar medidas preventivas contra doenças. A receptividade entre os moradores tem sido bastante positiva.

A empresária Marciliane Evangelista, dona do restaurante “Restô da Márcia”, no furo de São Benedito, comemorou a iniciativa. “Somos ribeirinhos e trabalhadores. Com essa vacinação, a gente fica protegido e com a imunidade lá em cima”, afirmou.

Para a jovem Luciane Lima, de 18 anos, moradora da ilha, a ação representa cuidado e inclusão. “Às vezes a gente não consegue ir até o posto, que fica mais longe. Então, ter essa ação aqui, com vários tipos de vacina e esse cuidado com a nossa saúde, é muito gratificante. Ainda mais agora, com a COP 30 chegando, é importante estar protegido. Eles vêm até a gente, olham nossa carteirinha e deixam tudo em dia. A gente se sente cuidado”, disse.

Por: Thays Garcia

Imagem: Ascom Sesma