Empreendedores do Pará podem concorrer à programa gratuito do Santander para impulsionar negócios

Santander X promove curso online para acelerar a transformação digital, promover a sustentabilidade e aprimorar a gestão de talentos nas micro e pequenas empresas

O Santander X, plataforma global de empreendedorismo do Santander, apresenta o Santander X Training – Impulsione seu Negócio, programa de formação empresarial voltado para micro e pequenas empresas. A iniciativa, realizada em parceria com a IE University, reúne especialistas de renome internacional e tem como objetivo fortalecer o crescimento empresarial, acelerar a transformação digital, promover a sustentabilidade e aprimorar a gestão de talentos. O formato é online e está disponível em português, inglês e espanhol.

São 500 vagas, divididas em duas turmas. Para participar, os interessados devem ter um faturamento anual entre R$ 300 mil e R$ 300 milhões. Cada curso tem duração de duas semanas, e as inscrições podem ser feitas na página do Santander X até 7 de maio. A seleção dos participantes ocorrerá no dia 8 de maio.

“O Santander X reforça nosso compromisso de apoiar os empreendedores em todas as etapas de sua jornada – desde aqueles que estão começando até os que já possuem uma estrutura consolidada e desejam expandir internacionalmente. Nosso incentivo ao empreendedorismo passa pela educação, por meio de programas nacionais e internacionais, mentorias, premiações e desafios”, afirma Marcio Giannico, Head de Governos, Instituições, Universidades e Universia do Santander Brasil.

Além das trilhas de aprendizado, os 15 alunos com melhor desempenho serão convidados para o programa Liderança de Referência no Âmbito Empresarial, que abordará competências essenciais de liderança, gestão de equipes e estratégias para a construção de negócios sustentáveis e responsáveis. Ao concluir o curso, os participantes receberão o Certificado de Crescimento Internacional para PMEs.

“Com a digitalização dos negócios, o uso estratégico de ferramentas digitais tornou-se essencial para o sucesso empresarial. Nosso objetivo é impactar 1.000 empreendedores, oferecendo uma experiência enriquecedora para quem busca inovar e crescer em qualquer fase de sua trajetória”, destaca Giannico.

Link para inscrição: https://app.santanderx.com/calls/impulsione-seu-negocio?utm_source=Imprensa&utm_medium=Press-Release&utm_campaign=SXBR-ISN-Imprensa

Santander e seu apoio à Educação Superior

O Santander já impactou a vida de mais de 1,5 milhão de pessoas por meio de programas gratuitos realizados em parceria com 1,3 mil universidades de 26 países. Ao longo de 27 anos, este sólido compromisso destinou mais de 2,3 bilhões de euros a iniciativas de educação. Apenas em 2023, foram entregues no Brasil mais de 184 mil bolsas de estudo e mentorias para apoiar jovens, universitários, empreendedores, PMEs e startups. Essa entrega é realizada através do Open Academy, plataforma aberta de cursos, conteúdos e bolsas gratuitas e pela Plataforma Global de Empreendedorismo Santander X, iniciativa de apoio ao empreendedor, que dá acesso a mentorias nacionais e internacionais, desafios globais, cursos, descontos, benefícios e premiações com incentivo financeiro. Além de acesso a investidores, visibilidade internacional e networking. Devido à sua forte atuação na educação, o Santander foi reconhecido em 2023 pela revista Fortune como uma das empresas que mais contribui para um mundo melhor, de acordo com a lista ‘Change the World’.

Conteúdos abordados:

1. Vendas Digitais e Omnicanal como Alavanca de Crescimento (Obrigatório – 2 semanas)

* Estratégias de vendas digitais para impulsionar o crescimento.

* Análise e otimização de canais digitais.

* Marketing Digital como ferramenta de vendas.

* Segmentação de clientes e definição de público-alvo.

* Estratégias de mercado e distribuição omnicanal.

2. Expansão Internacional para PMEs (Opcional – 2 semanas)

* Etapas do processo de internacionalização e seus desafios.

* Análise do ambiente global e comparação de mercados.

* Quando e como expandir um negócio internacionalmente.

* Estratégias para construir vantagens competitivas em novos mercados.

* Modelos de gestão para empresas internacionais.

3. Estratégias Sustentáveis para o Sucesso (Opcional – 2 semanas)

* Sustentabilidade como diferencial competitivo.

* Redefinição do conceito de progresso empresarial.

* Impacto social e prosperidade por meio dos negócios.

* Estratégias verdes e economia circular.

* Tecnologia e finanças sustentáveis.

* Casos de sucesso na implementação da sustentabilidade.